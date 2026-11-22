Autor:ATV redakcija
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Najmanje tri osobe su poginule, četiri su povrijeđene, a 36 radnika se vodi kao nestalo u požaru u fabrici slatkiša u zapadnom dijelu ostrva Java u Indoneziji.
Požar je izbio sinoć, a danas se nastavlja akcija potrage i spasavanja, prenio je "Rojters".
Petnaest osoba je spaseno, od kojih su četiri prevezene u zdravstvene ustanove.
Uzrok požara za sada nije poznat.
Na snimku se može vidjeti obim požara, kao i da se gust, crni dim nadvio nad fabrikom.
#BREAKING: 3 dead, over 30 missing after candy factory fire in Serang, Indonesia. https://t.co/sCMHPWPYH2— Insider (World News) (@InsiderWN) November 22, 2026
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