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Najmanje tri osobe su poginule, četiri su povrijeđene, a 36 radnika se vodi kao nestalo u požaru u fabrici slatkiša u zapadnom dijelu ostrva Java u Indoneziji.

Požar je izbio sinoć, a danas se nastavlja akcija potrage i spasavanja, prenio je "Rojters". Petnaest osoba je spaseno, od kojih su četiri prevezene u zdravstvene ustanove. Uzrok požara za sada nije poznat. Na snimku se može vidjeti obim požara, kao i da se gust, crni dim nadvio nad fabrikom. #BREAKING: 3 dead, over 30 missing after candy factory fire in Serang, Indonesia. https://t.co/sCMHPWPYH2 — Insider (World News) (@InsiderWN) November 22, 2026

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