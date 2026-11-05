Velikodušni evropski plan preživljavanja - za prva tri dana krizne situacije

Dijele savjete za preživljavanje prva 72 sata eventualne vanredne situacije. Za gašenje već nastalih požara rješenja se još traže. Za preživljavanje budućih dovoljno je, prema svemu sudeći, nekoliko konzervi hrane i flaša vode.

Konzerve hrane, flaše vode, lijekovi i nešto gotovine. Po mogućnosti i baterijska lampa. To je novi evropski recept za preživljavanje. Evropska komisija građanima savjetuje da pripreme zalihe za najmanje 72 sata krize.

Brisel, koji decenijama obećava sigurnost, stabilnost i prosperitet, objašnjava Evropljanima kako da se snađu kada struje, vode ili snabdijevanja ne bude. Za moguće katastrofe spremaju uputstva. Za one koje već potresaju Evropu rješenja nekim čudom i dalje nemaju.

"Uzimajući sve to u obzir, vidimo da je ovo najveća kriza za Evropsku uniju u zadnjih 20 godina. Prije toga je bila ekonomska kriza i ova situacija sa Grčkom. Sada imamo ozbiljnu krizu gdje se dovodi u pitanje da li je uopšte moguće sačuvati jedinstvo Evropske unije", rekao je Obrad Kesić, ambasador i šef Misije BiH pri EU.

Francuska je jedan od najupečatljivijih primjera evropskih protivrječnosti. Zemlja koja je među osnivačima evropskih integracija godinama unazad suočava se sa socijalnim nezadovoljstvom i protestima.

Francuzi traže veće plate, pristupačniji život i stabilnije institucije. Iz Brisela dijele savjete kako da prežive prva tri dana neke buduće krize. Za ove sadašnje tri dana odavno nisu dovoljna. Jednoj takvoj ponovo svjedoče danas.

"Danas se u Parizu dešavaju veliki sindikalni protesti. Moja kćerka se upravo vratila iz škole, gdje su vrata blokirana i nemoguće je pristupiti nastavi. Tako da.. posljedica društvenih tenzija se osjeća u svakodnevnom životu unutar Francuske, a vidimo i širom Evrope. Dodatno podizanje panike ne znam koliko će stvoriti bolje uslove", kaže Bojana Panić, šef Predstavništva Republike Srpske u Francuskoj.

Misli Evropa i na najmlađe. Priprema za krizne situacije trebalo bi da uđe u školske programe, kako bi djeca od malih nogu znala šta da rade kada sistem zakaže. Tvrde, cilj je spremnost, a ne strah. Uzimajući u obzir sve sabotaže, sajber napade i proteste, ni Nijemci velikodušne evropske savjete ne čitaju ravnodušno.

"Oni ove preporuke doživljavaju kao signal da Brisel zna nešto što ne želi reći. Mlađi su skloni cinizmu i osjećaju da ih institucije ostavljaju na cjedilu. Za njih je preporuka kao priznanje države da sistem neće funkcionisati kada krene prva veća kriza", ističe Vera Sajić, generalni konzul BiH u Štutgartu.

Evropski projekat građen je na obećanju zajedništva i boljeg života. Ta priča ne pije vode, jer Brisel za vanredne situacije Evropljanima preporučuje da računaju prvenstveno na sebe i svoje zalihe.

"Evropske elite gube tlo pod nogama. Malo, malo pa se najavljuje - ,nećemo moći da izbjegnemo rat sa Rusijom do 2029.godine'. Moramo da budemo spremni. Iz raznih evropskih prestonica poziva se stanovništvo da naravi zalihe bar za 72 sata nekog rata", kaže Aleksandar Pavić, analitičar.

Sve je divno i krasno. Tako to bar u Evropi predstavljaju. Kako bi čitavu priču umotali u ukrasni papir.. Evropska komisija planira da od naredne godine uvede i Evropski dan pripravnosti. Još jedan datum, kampanja i prilika da se na svečani način podsjeti na opasnosti. Za prva tri dana eventualne krize Brisel ima uputstvo. Za povratak povjerenja u evropske institucije biće potrebno nešto više od baterijske lampe i rezervne konzerve.