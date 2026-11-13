Više od 3.700 škola dobilo prijetnje, evakuisano njih 77

Italijanske vlasti evakuisale su juče 77 škola nakon masovnog prijema poruka sa bombaškim prijetnjama upućenim u 3.700 obrazovnih ustanova, saopštila je danas italijanska Vlada.

- Prema preliminarnim podacima, 3.778 škola dobilo je prijetnje elektronskom poštom. Evakuacije su izvršene u 77 škola, od kojih je 36 nastavilo sa nastavom. Broj evakuisanih škola ukazuje na to da su upotrebljene i da su efikasne instrukcije koje je Vlada ranije dala rukovodiocima obrazovnih ustanova - navodi se u saopštenju objaljenom nakon sastanka Međuministarskog bezbjednosnog komiteta.

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U srijedu, 11. novembra oko 6.300 škola širom Italije dobilo je bombaške prijetnje i evakuisano je više od 1.000 obrazovnih ustanova.

Specijalna tehnička grupa danas počinje sa radom i ima zadatak da razvije procedure i oruđa za odgovore na slične prijetnje na kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom nivou, prenosi Srna.