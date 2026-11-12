Više od tri miliona ljudi učestvovalo u protestima

Više od tri miliona Španaca izašlo je juče na ulice gradova u sklopu, uglavnom, mirnog opšteg štrajka pokrenutog zbog sve jače stambene krize, saopšteno je danas iz sindikata.

Radnici su, uprkos olujom nevremenu, izašli na proteste i najveći marševi održani su u Madridu, Barseloni i drugim gradovima.

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Tokom večeri izbili su sukobi između pojedinih demonstranata i policije u Barseloni. Tenzije su bile povišene i u Madridu, gdje je policija upotrijebila metke od pjene, suzavac i biber sprej kako bi rastjerala demonstrante okupljene oko trga Plaza de Espanja.

Policija je saopštila da je uhapšeno najmanje 115 lica širom Španije zbog incidenata povezanih sa opštim štrajkom, uključujući blokadu kancelarija i industrijskih pogona.

Španska politička koalicija Sumar pozvala je ministra unutrašnjih poslova Fernanda Grandea Malasku da podnese ostavku zbog, kako se navodi, pretjeranog i neproporcionalnog odgovora policije.

Španski MUP saopštio je da je Malaska naredio pokretanje istrage o prijavljenim incidentima.

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Juče je održan prvi opšti štrajk od 2012. godine kada su bili protesti zbog mjera štednje.

Sindikat stanara saopštio je da je više od tri miliona ljudi, uključujući radnike, studente, penzionere, stanare i nezaposlena lica, učestvovalo u protestima zbog povećanih stanarina i deložacija.

(Srna)