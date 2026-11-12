Logo

Više od tri miliona ljudi učestvovalo u protestima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
12.11.2026 11:49

Komentari:

0
Policija se sukobljava sa demonstrantima tokom generalnog štrajka na nacionalnom nivou, organizovanog zbog stambene krize u zemlji, u Madridu.
Foto: Tanjug/AP Photo/Francisco Seco (STF)

Više od tri miliona Španaca izašlo je juče na ulice gradova u sklopu, uglavnom, mirnog opšteg štrajka pokrenutog zbog sve jače stambene krize, saopšteno je danas iz sindikata.

Radnici su, uprkos olujom nevremenu, izašli na proteste i najveći marševi održani su u Madridu, Barseloni i drugim gradovima.

Емануел Макрон и гардисти

Svijet

Gardisti padali u nesvijest jedan za drugim pred Makronom

Tokom večeri izbili su sukobi između pojedinih demonstranata i policije u Barseloni. Tenzije su bile povišene i u Madridu, gdje je policija upotrijebila metke od pjene, suzavac i biber sprej kako bi rastjerala demonstrante okupljene oko trga Plaza de Espanja.

Policija je saopštila da je uhapšeno najmanje 115 lica širom Španije zbog incidenata povezanih sa opštim štrajkom, uključujući blokadu kancelarija i industrijskih pogona.

Španska politička koalicija Sumar pozvala je ministra unutrašnjih poslova Fernanda Grandea Malasku da podnese ostavku zbog, kako se navodi, pretjeranog i neproporcionalnog odgovora policije.

Španski MUP saopštio je da je Malaska naredio pokretanje istrage o prijavljenim incidentima.

hitna pomoc

Svijet

Betonski luk koji je pravljen za doček pape srušio se i ubio radnika

Juče je održan prvi opšti štrajk od 2012. godine kada su bili protesti zbog mjera štednje.

Sindikat stanara saopštio je da je više od tri miliona ljudi, uključujući radnike, studente, penzionere, stanare i nezaposlena lica, učestvovalo u protestima zbog povećanih stanarina i deložacija.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Španija

Protesti

Štrajk

Komentari (0)

Pročitajte više

doktor ljekar uniforma medicina

Region

Opština daje ljekarima 10.000 evra: Evo koji je glavni uslov

1 h

0
Zastave Evropske unije ispred zgrade Evropskog parlamenta u Briselu.

Svijet

Brisel uvodi nove sankcije Moskvi

1 h

0
Zagreb Hrvatska

Region

Inspekcija utvrdila ozbiljne propuste na Klinici za psihijatriju u Jankomiru

1 h

0
Automobil policije Crne Gore.

Region

Policija masovno pretresa objekte škaljaraca i kavčana

2 h

0

Više iz rubrike

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Džared Kušner (drugi zdesna) govori tokom konsultativnog sastanka predstavnika SAD, Ukrajine i članica EU, uoči trilateralnih pregovora Ukrajine, SAD i Rusije u Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u utorak, 10. novembra 2026. godine.

Svijet

Šta je bila glavna tema trilateralnih pregovora u Abu Dabiju?

1 h

0
Gardisti padaju u nesvijest pred Emanuelom Makronom.

Svijet

Gardisti padali u nesvijest jedan za drugim pred Makronom

1 h

0
Rotacija na vozilu hitne pomoći.

Svijet

Betonski luk koji je pravljen za doček pape srušio se i ubio radnika

1 h

0
Zastave Evropske unije ispred zgrade Evropskog parlamenta u Briselu.

Svijet

Brisel uvodi nove sankcije Moskvi

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima