Više putnika danas je na aerodromu u Frankfurtu prijavilo zdravstvene tegobe nakon što su u dva aviona doputovali iz Dominikanske Republike, a sumnja se da je riječ o infekciji norovirusom.

Dva aviona kompanije "Kondor", koja su poletjela iz mjesta La Romana, sletjela su jutros u Frankfurt, a potom su medicinske ekipe pregledale putnike, prenosi RTL.

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Zbog većeg broja prijavljenih slučajeva, oko 9.19 časova aktiviran je alarm za masovni prijem bolesnih, a na aerodrom su upućene dodatne ekipe hitne pomoći i vatrogasne službe.

Kompanija "Kondor" potvrdila je da su se putnici tokom leta žalili na zdravstvene tegobe i da je aerodrom u Frankfurtu, u skladu sa standardnim procedurama, unaprijed obaviješten o situaciji.

Kako je saopštila kompanija "Fraport", medicinsko osoblje pregledalo je putnike neposredno po slijetanju aviona.

Prema dosadašnjim informacijama, po jedna osoba iz svakog aviona prevezena je u bolnicu, a ostali putnici nakon pregleda nisu zahtijevali bolničko liječenje već su nastavili putovanje.

Njemački mediji navode da se kao mogući uzrok zdravstvenih tegoba ispituje norovirus, koji je veoma zarazan i može da izazove iznenadnu mučninu, povraćanje i dijareju, prenosi Srna.

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Za sada nije potvrđeno gdje su se putnici zarazili, ali se ispituje mogućnost da su oboljeli prethodno boravili na istom kruzeru, što bi moglo da objasni pojavu simptoma kod putnika iz dva različita aviona, prenosi "Juronjuz".