Vitkof i Kušner na sastanku sa Putinom u Moskvi

Autor:ATV redakcija
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Savjetnik američkog predsjednika Džared Kušner izjavio je da će zajedno sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkofom danas otputovati u Moskvu, gdje će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Tokom sastanka sa Putinom biće razmotreno ono o čemu je juče razgovarano na trilateralnim pregovorima u Abu Dabiju.
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Kušner je najavio da će nakon posjete Moskvi zajedno sa Vitkofom otputovati u Dablin, gdje će se sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Podsjetimo, na trilateralnim razgovorima u Abu Dabiju postignut je veliki humanitarni napredak - najveća razmjena ratnih zarobljenika od početka rata.
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