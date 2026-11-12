Vitkof i Kušner na sastanku sa Putinom u Moskvi

Savjetnik američkog predsjednika Džared Kušner izjavio je da će zajedno sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkofom danas otputovati u Moskvu, gdje će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Tokom sastanka sa Putinom biće razmotreno ono o čemu je juče razgovarano na trilateralnim pregovorima u Abu Dabiju.

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Kušner je najavio da će nakon posjete Moskvi zajedno sa Vitkofom otputovati u Dablin, gdje će se sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Podsjetimo, na trilateralnim razgovorima u Abu Dabiju postignut je veliki humanitarni napredak - najveća razmjena ratnih zarobljenika od početka rata.