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Vlada blokirala internet stranice za klađenje i platforme za kazina

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06.10.2026 22:26

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Кладионица апарати
Foto: Pexels

Brazilska Vlada blokirala je večeras internet stranice za klađenje i platforme za kazina, a zabranjeno je i reklamiranje kladionica.

Brazilski predsjednik Luiz Inasio Lula da Silva potpisao je dekret 25. septembra kojim se zabranjuje rad, ponuda, posredovanje i reklamiranje klađenja putem interneta i sve vrste aktivnosti oko kockanja.

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Korisnici koji budu pokušali da pristupe platformama automatski će biti preusmjereni na stranicu brazilske Vlade koja ih obavještava da je ta usluga zvanično blokirana i da je njihovo reklamiranje zabranjeno, prenosi Srna.

Brazilski predsjednik je uveo zabranu klađenja na internetu zbog previsoke zaduženosti domaćinstava i uticaja na zdravlje ljudi jer kockanje izaziva zavisnost.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Brazil

kladionica

Kazino

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