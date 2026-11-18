Vlada Njemačke saopštila je da je odlučila da smanji stopu poreza na električnu energiju u 2027. godini na evropski minimum, nastojeći da pomogne građanima i malim preduzećima usljed visokih cijena.

"Mjera je privremena, ali je planirano i trajno smanjenje poreza", navodi se u saopštenju.

Trajno smanjenje uslovljeno je uspostavljanjem odgovarajućeg mehanizma kompenzacije u budžetu za 2028. godinu.

"Od 1. januara, porez na struju za privatna domaćinstva i preduzeća biće smanjen sa sadašnjih 2,05 centi na 0,1 cent po kilovat-času u početnom periodu od godinu dana", ističe se u saopštenju.

Iz Vlada napominju da će smanjenje poreza biti finansirano viškom sredstava od subvencija obezbijeđenih u okviru zakona o obnovljivim izvorima energije.

Vlada očekuje manju potražnju za subvencijama za obnovljive izvore energije sljedeće godine zbog rata u Iranu i visokih cijena električne energije.

Najavljeno je i uvođenje ograničenja cijena goriva od januara, na period od tri mjeseca, prenosi Srna.