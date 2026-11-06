Logo

Vođa kulta osuđen na 200 godina zatvora zbog ubistva 191 djeteta

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
06.11.2026 20:20

Komentari:

0
Sudija drži čekić u sudnici

Lider kulta u Keniji Pol Mekenzi osuđen je na 200 godina zatvora zbog ubistva 191 djeteta i jedne odrasle osobe.

Samoproklamovani pastor Pol Mekenzi, koji je nekadašnji vozač taksija, optužen je da je podsticao sljedbenike da gladuju do smrti kako bi "sreli Isusa", prenosi AFP.

novinarstvo mikrofon

Svijet

Dojave o bombama na više televizija: "Eksplodiraće za 45 minuta, sat otkucava"

Više stotina tijela pronađeno je od 2023. godine u sjedištu sekte nedaleko od priobalnog odmarališta Malindi.

Mekenzi je prošlog mjeseca proglašen krivim za ubistvo 191 osobe između januara 2021. godine i septembra 2023. godine.

Sud mu je danas izrekao kaznu od 100 godina zatvora prema optužbama za ubistvo i 100 godina zbog izgladnjivanja, dok su njegovi saučesnici, njih 28, takođe dobili višegodišnje kazne.

Veliki broj Mekenzijevih saučesnika izgladnjivao je svoju djecu do smrti.

"Djeca su gledala kako im braća i sestre umiru, a njihovi roditelji jedu i piju. Neki su umrli zbog gušenja i batina. Djeca su izlagana velikoj patnji u užasnim uslovima za život", rekla je sudija Dijana Kavedza.

Tužilaštvo je tražilo smrtnu kaznu, ali je Kavedza istakla da bi time ojačala uvjerenja osuđenih da će u smrti upoznati Isusa i da se neće postići željeni efekat.

Локација за изградњу вртићу у Требињу

Gradovi i opštine

Sporna lokacija za novi vrtić u Trebinju

Kenija ima smrtnu kaznu, ali nijedna nije sprovedena od 1987. godine.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

presuda

Sekta

Kenija

Komentari (0)

Pročitajte više

Logotip kompanije OpenAI prikazan je na mobilnom telefonu ispred slike koju je generisao model Dall-E (koji pretvara tekst u sliku) kompanije ChatGPT, 8. decembra 2023. godine u Bostonu.

Nauka i tehnologija

Muž tužio OpenAI nakon što je otkrio razgovore svoje supruge

2 h

0
Proglašena epidemija u srpskom gradu: Zaražene i bebe

Zdravlje

Proglašena epidemija u srpskom gradu: Zaražene i bebe

2 h

0
Vlada Republike Srpske

Republika Srpska

Vlada prihvatila preporuke: Nove razvojne mjere Republike Srpske

2 h

0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u posjeti Americi

Republika Srpska

"Dodikova posjeta Americi važna za uspostavljanje trajne podrške Srpskoj"

2 h

2

Više iz rubrike

Dojave o bombama na više televizija: "Eksplodiraće za 45 minuta, sat otkucava"

Svijet

Dojave o bombama na više televizija: "Eksplodiraće za 45 minuta, sat otkucava"

2 h

0
Zastave Evropske unije ispred zgrade Evropskog parlamenta u Briselu.

Svijet

Pokrenuti pregovori o ukidanju rominga za zapadni Balkan

2 h

0
Ukida se popularni rijaliti: Televizija izdala saopštenje

Svijet

Ukida se popularni rijaliti: Televizija izdala saopštenje

2 h

0
Avion je naprava za letenje čvrste konstrukcije

Svijet

Avion se srušio i zapalio na auto-putu: Ima poginulih

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima