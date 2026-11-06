Vođa kulta osuđen na 200 godina zatvora zbog ubistva 191 djeteta

Autor:ATV redakcija
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Lider kulta u Keniji Pol Mekenzi osuđen je na 200 godina zatvora zbog ubistva 191 djeteta i jedne odrasle osobe.
Samoproklamovani pastor Pol Mekenzi, koji je nekadašnji vozač taksija, optužen je da je podsticao sljedbenike da gladuju do smrti kako bi "sreli Isusa", prenosi AFP.
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Više stotina tijela pronađeno je od 2023. godine u sjedištu sekte nedaleko od priobalnog odmarališta Malindi.
Mekenzi je prošlog mjeseca proglašen krivim za ubistvo 191 osobe između januara 2021. godine i septembra 2023. godine.
Sud mu je danas izrekao kaznu od 100 godina zatvora prema optužbama za ubistvo i 100 godina zbog izgladnjivanja, dok su njegovi saučesnici, njih 28, takođe dobili višegodišnje kazne.
Veliki broj Mekenzijevih saučesnika izgladnjivao je svoju djecu do smrti.
"Djeca su gledala kako im braća i sestre umiru, a njihovi roditelji jedu i piju. Neki su umrli zbog gušenja i batina. Djeca su izlagana velikoj patnji u užasnim uslovima za život", rekla je sudija Dijana Kavedza.
Tužilaštvo je tražilo smrtnu kaznu, ali je Kavedza istakla da bi time ojačala uvjerenja osuđenih da će u smrti upoznati Isusa i da se neće postići željeni efekat.
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(Srna)
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