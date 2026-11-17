Broj slučajeva malih boginja u Evropi opada ove godine, iako neke zemlje i dalje doživljavaju velike epidemije. Prema zdravstvenim vlastima, oko 2.000 slučajeva je zabilježeno u Evropskoj uniji i susjednim zemljama.

Preliminarni podaci Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) pokazuju da će region vjerovatno imati znatno manje slučajeva 2026. godine nego 2025. godine, izvještava Euronews .

Agencija je objavila podatke o prijavljenim slučajevima u Evropskoj uniji, Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj do kraja septembra ove godine. Iako se očekuje da će se brojke za 2026. godinu dodatno povećati, razlika u odnosu na prethodnu godinu je velika. U 12 mjeseci do kraja septembra 2026. godine zabeleženo je 2.325 slučajeva, u poređenju sa 10.195 u istom periodu prethodne godine.

Žarišta u Bugarskoj i Italiji

Uprkos opštem padu, Bugarska i Italija su ove godine zabilježile oko 600 slučajeva. U Italiji, broj infekcija stalno opada od aprila, kada je potvrđeno 173 slučaja. U Bugarskoj, koja je imala samo dva slučaja tokom cijele 2025. godine, zdravstveni zvaničnici kažu da su lažni sertifikati o vakcinaciji doprineli širenju infekcije.

U jednom od najteže pogođenih regiona, oko 60 odsto djece koja su navodno vakcinisana nije imalo nikakva antitela na male boginje, zauške ili rubeolu, bolesti od kojih vakcina štiti. Prema podacima ECDC-a, do septembra nije bilo smrtnih slučajeva od malih boginja u Evropskom ekonomskom prostoru.

Situacija u ostatku Evrope

Male boginje se pojavljuju i u drugim evropskim zemljama. Engleska je potvrdila 1.055 slučajeva zaključno sa 9. novembrom, dok je Ukrajina prijavila 653 slučaja zaključno sa septembrom. Iako su podaci ECDC-a preliminarni, 2026. godina će vjerovatno biti mirnija nego prethodnih godina.

Svijet SAD se suočavaju sa najvećim brojem slučajeva malih boginja u posljednje tri decenije

U 2025. godini u Evropskom ekonomskom prostoru zabilježeno je 7.655 slučajeva, u poređenju sa više od 35.000 u 2024. godini. Zbog ovog naglog porasta, šest zemalja, uključujući Austriju, Španiju i Ujedinjeno Kraljevstvo, izgubile su status iskorenjenih malih boginja u januaru.

Rizik ostaje zbog niskog obuhvata vakcinacijom

Evropski zdravstveni stručnjaci upozoravaju da, uprkos ukupnom padu broja infekcija, zajednice sa niskim stopama vakcinacije ostaju u riziku od epidemija. Stope vakcinacije protiv malih boginja u Evropi kreću se od 68 procenata u Rumuniji do 99 procenata u Mađarskoj.

Male boginje su veoma zarazna bolest i da bi se sprečile epidemije, potrebno je vakcinisati najmanje 95 odsto stanovništva. Dvije doze vakcine pružaju zaštitu za oko 97 odsto. Analiza slučajeva sa poznatim statusom vakcinacije u prošloj godini pokazuje da je većina zaraženih bila nevakcinisana. ECDC navodi da je oko 28 odsto zaraženih bila djeca mlađa od pet godina, dok je 51 odsto zaraženih imalo 15 godina ili više.