Rusija reagovala na najavu Estonije o zatvaranju graničnih prelaza

Estonija će demonstrirati rusofobiju ako zaista namjerava da zatvori granicu sa Rusijom, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Ukoliko su to njihovi pravi planovi, onda se uklapaju u još jedan napad agresivne i neograničene rusofobije", rekla je Zaharova agenciji TASS.

Svijet Estonija od 1. decembra zatvara sve granične prelaze sa Rusijom

Estonski ministar spoljnih poslova Margus Cahkna rekao je ranije da će njegova zemlja zatvoriti sve granične prelaze sa Rusijom od 1. decembra nakon sumnje na sabotažu u estonskoj vojnoj kompaniji za koju su okrivili Moskvu, prenosi Srna.