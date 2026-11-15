Logo

Rusija reagovala na najavu Estonije o zatvaranju graničnih prelaza

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
15.11.2026 21:28

Komentari:

0
rusija katedrala pun mjesec st. peterburg 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Estonija će demonstrirati rusofobiju ako zaista namjerava da zatvori granicu sa Rusijom, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Ukoliko su to njihovi pravi planovi, onda se uklapaju u još jedan napad agresivne i neograničene rusofobije", rekla je Zaharova agenciji TASS.

62f5285da522a estonija

Svijet

Estonija od 1. decembra zatvara sve granične prelaze sa Rusijom

Estonski ministar spoljnih poslova Margus Cahkna rekao je ranije da će njegova zemlja zatvoriti sve granične prelaze sa Rusijom od 1. decembra nakon sumnje na sabotažu u estonskoj vojnoj kompaniji za koju su okrivili Moskvu, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Estonija

Granični prelaz

sankcije

Evropska unija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Predsjednik Donald Tramp pozdravlja ministra trgovine Hauarda Latnika na predizbornom skupu na aerodromu Pit-Grinvil, u utorak, 20. oktobra 2026. godine, u Grinvilu, u Sjevernoj Karolini.

Svijet

Lutnik će se pridružiti Trampu na putovanju u Kinu

1 h

0
Bivši brazilski fudbaler Ronaldinjo posmatrao je utakmicu Grupe C Svjetskog prvenstva između Brazila i Haitija u Filadelfiji, u petak, 19. juna 2026. godine.

Svijet

Ronaldinjo se vratio i odigrao zvaničan meč!

2 h

0
Svitanje na Kapitol hilu u Vašingtonu, u ponedjeljak, 2. novembra 2026. godine, dan uoči izbora na polovini predsjedničkog mandata, koji će odrediti političku kontrolu nad Kongresom.

Svijet

Alarm u Americi: Iran cilja Trampa?

2 h

0
Na ovoj fotografiji od 19. novembra 2019. godine, koju je objavila američka mornarica, nosač aviona USS Abraham Lincoln, levo, razarač protivvazdušne odbrane HMS Defender i razarač sa vođenim raketama USS Farragut prolaze kroz Ormuski moreuz sa krstaricom sa vođenim raketama USS Leyte Gulf.

Svijet

SAD se sprema za novi napad? Treći nosač aviona stiže na Bliski istok

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima