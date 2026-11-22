Autor:ATV redakcija
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Reforma UN mora da oslobodi tu međunarodnu organizaciju od prljavštine i truleži na svakom nivou, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"Ova reforma treba da se sprovede na širem nivou da bi se očistila prljavština, trulež, ova buđ iz svih udaljenih uglova. To jest, ovo bi trebalo da se tiče ne samo sjedišta UN u Njujorku i ne samo Savjeta bezbjednosti", rekla je Zaharova.
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Moskva, Peking i Vašington usvojili su 19. novembra zajedničku deklaraciju u kojoj su se, između ostalog, obavezali na reformu UN, prenosi Srna.
Dokument je objavljen nakon trilateralnog sastanka lidera Rusije, Kine i SAD u kineskom gradu Šendženu.
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