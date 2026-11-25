Zabrane i isključena ruskih i bjeloruskih sportista iz međunarodnih takmičenja pokazatelj su diskriminacije zasnovane na nacionalnosti, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Jednom kada shvate da nisu sporna pitanja nacionalnih simbola tih država ili njihovo učešće u sportskim događajima, postaće jasno svakome da je to, u stvari, izražavanje nacionalizma, oblika segregacije zasnovane na nacionalnosti", rekla je Zaharova.

Lideri sedam evropskih država su ranije u pismu zatražili od predsjednika Evropske komisije Ursule fon der Lajen i predsjednika Evropskog savjeta Antonija Koste da se obustavi izdavanje viza za ruske i bjeloruske sportiste.

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Potpisnici pisma su danski premijer Mete Frederiksen, švedski premijer Ulf Kristerson i poljski premijer Donald Tusk, uz lidere Finske, Estonije, Letonije i Litvanije, prenosi Srna.

Prema njihovim navodima, sportski povratak Rusije predstavljaće "pobjedu za Kremlj, jer je nemoguće odvojiti sport i geopolitiku".