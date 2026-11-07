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Zaharova: Strane trupe u Ukrajini neprihvatljive za Rusiju

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АТВ редакција
07.11.2026 16:37

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Marija Zaharova
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Raspoređivanje stranih trupa u Ukrajini neprihvatljivo je za Rusiju, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Još jednom potvrđujemo da je raspoređivanje stranih oružanih kontingenata u Ukrajini kategorički neprihvatljivo, niti kroz takozvanu koaliciju voljnih, niti pod pokroviteljstvom bilo kojih drugih udruženja", istakla je Zaharova.

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Naglasila je da će raspoređivanje de fakto značiti vojnu intervenciju i namjerno projektovanje dodatnih prijetnji po bezbjednost Rusije, te da su bilo kakve vojne jedinice u Ukrajini legitimne mete za ruske oružane snage.

"Treba shvatiti da će odgovornost za ovu eskalaciju u potpunosti biti na onima koji stalno smišljaju nove vojne avanture protiv Rusije, dok bezuspješno pokušavaju da izazovu `strateški poraz` naše zemlje", istakla je Zaharova.

Prema njenim riječima, Evropljani nemaju šta da traže za pregovaračkim stolom o pitanju Ukrajine.

"Zapad nije spreman da ozbiljno uzme u obzir legitimne zabrinutosti Rusije i nastavlja da podstiče eskalaciju", upozorila je Zaharova.

Ona je navela da Francuska i Velika Britanija nastoje da održe uporište za suočavanje sa Rusijom raspoređivanjem "multinacionalnih snaga" u Ukrajini.

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Prema njenim riječima, planovi za nanošenje "strateškog poraza" Rusiji osuđeni su na propast, a svi ciljevi i zadaci postavljeni u okviru specijalne vojne operacije biće postignuti.

"Ovim planovima nije suđeno da uspiju. Svi ciljevi koje je rusko rukovodstvo postavilo za specijalnu vojnu operaciju biće ispunjeni", zaključila je Zaharova.

(Srna)

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Marija Zaharova

Rusija

Ukrajina

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