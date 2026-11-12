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"Zakazan novi trilateralni sastanak o ukrajinskom sukobu"

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АТВ редакција
12.11.2026 17:59

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Sukob u Ukrajini
Foto: Tanjug/Iryna Rybakova/via AP

Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof izjavio je da je, nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, zakazan novi trilateralni sastanak o ukrajinskom sukobu.

"Zakazali smo novi sastanak. Mislim da je danas postignut napredak", rekao je Vitkof, a prenosi Si-En-En.

Putinov razgovor sa Vitkofom i specijalnim izaslanikom SAD Džaredom Kušnerom u Kremlju trajao je oko dva i po sata.

Kušner je opisao razgovor sa Putinom kao veoma iscrpan i detaljan i dodao da se nada da će to uticati na sljedeće multilateralne diskusije.

Američki izaslanici otputovali su iz Moskve avionom u 18.15 časova po lokalnom vremenu.

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Tagovi :

Ukrajina

Rusija

Stiv Vitkof

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