Sjeverna Koreja osudila je danas odluku Švajcarske da uvede sankcije Međunarodnom dečijem kampu Songdovon u Sjevernoj Koreji zbog navodne saradnje sa grupama povezanim sa Rusijom u prebacivanju djece iz ukrajinskih oblasti pod ruskom kontrolom, uz najavu da bi mogla da razmotri zatvaranje švajcarskog diplomatskog predstavništva u Pjongjangu, javlja KCNA.

Kim Jo Džong, sestra sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una, ocijenila je da švajcarske sankcije predstavljaju kršenje suvereniteta Sjeverne Koreje i dokaz neprijateljskog stava prema Pjongjangu, prenosi "Rojters".

Ona je navela da sankcije uskraćuju Sjevernoj Koreji pravo da svoj djeci obezbedi kulturne i rekreativne sadržaje i da predstavljaju "neizbrisivu mrlju" na međunarodnom ugledu zemlje.

"Smatram da je neophodno sveobuhvatno preispitati odnose sa nepouzdanom Švajcarskom, čija djela nisu u skladu sa njenim riječima", poručila je Kim, dodajući da će Ministarstvu spoljnih poslova savjetovati da razmotri povlačenje švajcarskog diplomatskog predstavništva iz Pjongjanga.

Prema navodima Glasa Amerike, Švajcarska je prošle nedjelje uvela sankcije dječijem kampu Songdovon, u sjevernokorejskoj provinciji Kangvon, zbog saradnje sa grupama povezanim sa Rusijom u prebacivanju djece iz ukrajinskih teritorija pod ruskom kontrolom.

Sjeverna Koreja je u oktobru ugostila švajcarskog ministra spoljnih poslova Ignacia Kasisa, a dvije zemlje su tada postigle dogovor o unapređenju dijaloga i saradnje, prenosi Tanjug.

Švajcarska je nedavno otvorila i diplomatsko predstavništvo u Pjongjangu.