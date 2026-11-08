Zaplijenjeno crveno zlato: I Karabinjeri šokirani otkrićem kod djevojke iz BiH

Industrijski bakarni kablovi, sakriveni u velikom paketu, zaplijenjeni su pored puta nedaleko od jedne od najprometnijih saobraćajnica u Rimu, dok je vršena „primopredaja“.

Ova sumnjiva aktivnost duž puta Pontina bila je dovoljna da pokrene akciju pripadnika Jedinice za javnu bezbjednost i vanredne situacije (SPE) Lokalne policije Grada Rima, koja je završena zaplijenom 15 kilograma „crvenog zlata“, kako se često naziva bakar, i prijavljivanjem dvije osobe zbog prikrivanja ukradene robe.

Akcija je sprovedena tokom redovnih kontrola i nadzora u blizini naselja Kastel Romano, a pronalaskom "robe" bili su šokirani i sami policajci.

Policajci su primijetili mladu ženu kako izlazi iz naselja noseći veliki paket. Diskretno prateći njeno kretanje, vidjeli su da se sastala sa muškarcem koji je čekao pored teretnog vozila marke Fiat. Između njih je bila u toku prava trgovinska pogodba oko prodaje tereta.

Identifikacija i zapljena

Kontrolom na licu mjesta utvrđeno je da se u paketu nalazi 15 kilograma industrijskih električnih bakarnih kablova, koji su još uvijek bili obloženi zaštitnim plastičnim omotačem.

Osumnjičena, 22-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine koja je odranije poznata policiji, nije mogla da objasni porijeklo kablova niti da pokaže bilo kakvu dokumentaciju o njihovoj kupovini.

Kupac, 74-godišnji stanovnik Rima, zatečen je na djelu dok je pregovarao o kupovini materijala.

Protiv oboje je podnesena krivična prijava u redovnom postupku zbog prikrivanja ukradene robe, dok je sav bakar zaplijenjen, prenosi portal Nezavisne.

Istražitelji lokalne policije sada rade na utvrđivanju tačnog porijekla kablova i provjeravaju da li su građevinske firme ili preduzeća iz tog područja prijavila krađu.

Podsjeća se da je 20. oktobra velika krađa bakra sa vodovodne mreže kompanije Acea izazvala ozbiljne probleme u pojedinim dijelovima Devetog rimskog opštinskog okruga. Tada je zbog sabotaže električnih kablova postrojenja bez vode ostalo na hiljade porodica između naselja Trigorija i Mezokamino, što pokazuje da krađe bakra i dalje nanose veliku štetu ključnim komunalnim uslugama.