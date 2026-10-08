Zatvorenik pogubljen istim lijekom kao i Krista Pajk: Ovo su njegove zadnje riječi

Zatvorenik osuđen na smrt pogubljen je smrtonosnom injekcijom u srijedu uveče u Teksasu, što je prvo pogubljenje u SAD od neuspjelog pokušaja smrti Kriste Pajk prošle nedjelje.

Advokati Džamala Hauarda zatražili su od sudije da obustavi pogubljenje zbog Pajkovih neuspješno primljenih injekcija prošle nedjelje, prema izveštaju CBS News.

Ali sudovi su odbili njihove zahtjeve, i on je primio smrtonosnu dozu pentobarbitala u državnom zatvoru u Hantsvilu. Proglašen je mrtvim u 20.03 po lokalnom vremenu.

Hauard je osuđen na smrt zbog ubistva službenika u prodavnici tokom pljačke koju je počinio 2000. godine.

Njegovi advokati su tvrdili da je, pošto je Teksas planirao da ubrizga Hauardu isti lijek, pentobarbital, koji je korišćen na Kristi, on pretio istim rizicima. Takođe su tvrdili da je snabdevanje lekom u Teksasu smanjeno, kao što su i Pajkovi advokati slično tvrdili.

Sud je dva puta odbio njihove žalbe, a Vrhovni sud SAD je takođe odbio žalbu kasno u srijedu.

"Teksas ne bi trebalo da bude željan da krene stopama Tenesija, odlaganje bi to spriječilo", tvrdili su Hauardovi advokati, izvestio je CBS.

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Hauardovi advokati su takođe zatražili od guvernera Teksasa Grega Abota, republikanca, da odloži pogubljenje za 30 dana kako bi mogli da zatraže dodatne informacije o drogi koja je korišćena u pogubljenju. Guverner nije odobrio odlaganje.

Hauard je imao 20 godina kada je pucao u Viki Svortaut (42), koja je radila u prodavnici mješovite robe u Teksasu. Hauard je ukrao kutiju cigareta i 114 dolara sa kase.

Na pitanje da li ima posljednju izjavu prije pogubljenja, Hauard se izvinio Svortautovoj porodici, koja je posmatrala iz sobe za svjedoke, javljaju američki mediji.

"Želim da prihvatite moje izvinjenje i želim vaš oproštaj. Žao mi je zbog onoga što se dogodilo. Volio bih da jednog dana naučite kako da mi oprostite", rekao je on.

(telegraf)