Logo

Zatvorenik pogubljen istim lijekom kao i Krista Pajk: Ovo su njegove zadnje riječi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 08:00

Komentari:

0
Црно-бели кадар изблиза приказује медицински шприц на мокрој површини са капљицама воде, наглашавајући прецизност.
Foto: pexels/Evgeniy Alekseyev

Zatvorenik osuđen na smrt pogubljen je smrtonosnom injekcijom u srijedu uveče u Teksasu, što je prvo pogubljenje u SAD od neuspjelog pokušaja smrti Kriste Pajk prošle nedjelje.

Advokati Džamala Hauarda zatražili su od sudije da obustavi pogubljenje zbog Pajkovih neuspješno primljenih injekcija prošle nedjelje, prema izveštaju CBS News.

Ali sudovi su odbili njihove zahtjeve, i on je primio smrtonosnu dozu pentobarbitala u državnom zatvoru u Hantsvilu. Proglašen je mrtvim u 20.03 po lokalnom vremenu.

Hauard je osuđen na smrt zbog ubistva službenika u prodavnici tokom pljačke koju je počinio 2000. godine.

Njegovi advokati su tvrdili da je, pošto je Teksas planirao da ubrizga Hauardu isti lijek, pentobarbital, koji je korišćen na Kristi, on pretio istim rizicima. Takođe su tvrdili da je snabdevanje lekom u Teksasu smanjeno, kao što su i Pajkovi advokati slično tvrdili.

Sud je dva puta odbio njihove žalbe, a Vrhovni sud SAD je takođe odbio žalbu kasno u srijedu.

"Teksas ne bi trebalo da bude željan da krene stopama Tenesija, odlaganje bi to spriječilo", tvrdili su Hauardovi advokati, izvestio je CBS.

Криста Пајк

Svijet

Bijesna što se probudila nakon smrtonosne injekcije: Ovo su bile njene prve riječi

Hauardovi advokati su takođe zatražili od guvernera Teksasa Grega Abota, republikanca, da odloži pogubljenje za 30 dana kako bi mogli da zatraže dodatne informacije o drogi koja je korišćena u pogubljenju. Guverner nije odobrio odlaganje.

Hauard je imao 20 godina kada je pucao u Viki Svortaut (42), koja je radila u prodavnici mješovite robe u Teksasu. Hauard je ukrao kutiju cigareta i 114 dolara sa kase.

Na pitanje da li ima posljednju izjavu prije pogubljenja, Hauard se izvinio Svortautovoj porodici, koja je posmatrala iz sobe za svjedoke, javljaju američki mediji.

"Želim da prihvatite moje izvinjenje i želim vaš oproštaj. Žao mi je zbog onoga što se dogodilo. Volio bih da jednog dana naučite kako da mi oprostite", rekao je on.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Smrtonosna injekcija

Smrtna kazna

Kazna

Komentari (0)

Pročitajte više

Ова фотографија, коју је обезбjедило Одjељење за извршење кривичних санкција Тенесија, приказује Кристу Пајк 12. јануара 2023. године.

Svijet

Uznemirujuće otkriće s neuspješne egzekucije Kriste Pajk: Evo čemu je služio teg za papir u sobi

2 d

0
На овој слици са видеа који је обезбједила WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је осуђена на смрт 30. марта 1996. године у Ноксвилу, Тенеси.

Svijet

Postoji samo jedan način da se ponovi izvršenje smrtne kazne nad Kristom Pajk: U suprotnom je nemoguće!

2 d

0
На овом снимку из видео-материјала који је уступила телевизија WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је 30. марта 1996. године у Ноксвилу, у Тенесију, осуђена на смрт.

Svijet

Smrtna kazna Kristi Pajk bi mogla biti poništena?

2 d

0
Ова фотографија, коју је обезбjедило Одjељење за извршење кривичних санкција Тенесија, приказује Кристу Пајк 12. јануара 2023. године.

Svijet

Sedam igala i dvije doze: Detalji neuspjelog pogubljenja Kriste Pajk, reagovao i Tramp

5 d

0

Više iz rubrike

На фотографији коју је у суботу, 22. августа 2026. године, објавила прес-служба 93. одвојене механизоване бригаде „Холодни Јар“ Оружаних снага Украјине, украјински војници ходају улицом у граду Дружкивка на линији фронта, у Доњецкој области, Украјина.

Svijet

Rusi eliminisali kolumbijske plaćenike kod Harkova! Bivši CIA analitičar upozorio Kijev

3 h

0
На овој слици са видеа који је обезбједила WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је осуђена на смрт 30. марта 1996. године у Ноксвилу, Тенеси.

Svijet

Bijesna što se probudila nakon smrtonosne injekcije: Ovo su bile njene prve riječi

3 h

0
Умрла жена чија је деложација покренула масовне протесте у Мадриду: "Ово је убиство!"

Svijet

Umrla žena čija je deložacija pokrenula masovne proteste u Madridu: "Ovo je ubistvo!"

4 h

0
Трамп: Споразум с Ираном више није нешто што желим

Svijet

Tramp: Sporazum s Iranom više nije nešto što želim

4 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

33

Raspisan konkurs za subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove

11

29

Vlada Srpske produžila mjeru: Popust od 10 feninga na gorivo do 15. novembra

11

27

Vlada Srpske: Prihodi Srpske u prvoj polovini godine premašili plan za 15 odsto

11

23

Sjednicu gradskog vijeća počeo satanističkom molitvom, nastao haos: Prizivao "mračnog oca"

11

21

Zdravko (67) slučajno ubio prijatelja, pa mirno otišao kući

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima