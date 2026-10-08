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Zaustavljena tokom kontrole: Putnica za Banjaluku dobila krivičnu prijavu

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08.10.2026 22:55

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Путници на аеродрому.
Foto: Pixabay

Prilikom kontrole na izlasku iz zemlje zaustavljena je 30-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine, koja je trebala da se ukrca na let za Banjaluku.

Službenici Granične policijske stanice Memingen su u srijedu, 7. oktobra 2026. godine, tokom izlazne granične kontrole u Memingerbergu utvrdili da je 30-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine nakon isteka svoje boravišne dozvole nezakonito boravila u Njemačkoj.

Tokom kontrole ustanovljeno je da je boravišna dozvola 30-godišnje žene istekla još prije nekoliko sedmica.

Prema saznanjima policije, žena nije blagovremeno podnijela zahtjev za produženje boravišne dozvole. Zbog toga je od kraja avgusta, tačnije ukupno 45 dana, ilegalno boravila u Njemačkoj, pišu Nezavisne novine.

Protiv 30-godišnjakinje je pokrenut krivični postupak prema Zakonu o boravku stranaca. Nakon završetka policijskih mjera, ona je avionom otputovala za Banjaluku.

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Tagovi :

putnica

Banja Luka

Krivična prijava

Njemačka

kontrola

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