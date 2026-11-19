Trilateralni sastanak predsjednika Kine Si Đinpinga, predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika SAD Donalda Trampa završen je u Šendženu nakon 90 minuta, javlja RIA Novosti.

Lideri tri zemlje sastali su se danas na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Šendženu. Bio je to prvi trilateralni sastanak lidera Kine, Rusije i SAD.

Sastanak Putina, Trampa i Sija

Početak sastanka bio je otvoren za javnost, ali je nakon nešto više od 10 minuta nastavljen iza zatvorenih vrata.

List "Gardijan" objavio je da su glavne teme zatvorenog dijela sastanka bile pronalaženje rješenja za sukob u Ukrajini i nuklearno razoružavanje.