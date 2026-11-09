Zbog ćevapa izbili neredi: Napadnuta policija, dignut helikopter

Otvaranje novog lokala sa ćevapima u Dortmundu, na zapadu Njemačke, pretvorilo se u ozbiljan bezbjednosni incident nakon što je vlasnik najavio promotivnu prodaju ćevapa za samo jedan evro.

Ponuda je privukla veliki broj ljudi, a okupljena masa ubrzo je izmakla kontroli. Vlasnik je na kraju morao da pozove policiju, koja je na mjesto događaja stigla s pojačanjima, dok je zbog eskalacije nereda angažovan i policijski helikopter, prenosi „Gardijan“.

Prema procjeni vlasnika, ispred lokala okupilo se oko 1.000 ljudi, dok policija navodi da ih je bilo približno 300.

Cijena privukla masu

Vlasnik je unaprijed reklamirao posebnu ponudu prema kojoj se ćevap mogao kupiti za svega jedan evro. U Njemačkoj se cijena ovog popularnog jela, koje se priprema od mariniranog mesa pečenog na vertikalnom ražnju i služi s povrćem u lepinji ili tortilji, uglavnom kreće između 7,50 i devet evra.

🇩🇪 In #Dortmund, Germany The Döner for €1 offer ended in clashes with police officers and riots. The owner of the new kebab shop announced that on the first day, a doner kebab would cost only €1. After the establishment opened, the crowd attempted to storm it. A police patrol called for reinforcements, and only then was the situation brought under control. — Global Brief (@globalbrief_now) November 9, 2026

Do približno 2020. godine ćevap je koštao između 3,50 i četiri evra. Međutim, poskupljenje hrane i energenata značajno je povećalo cijene, pa je ovo jelo postalo jedan od najuočljivijih simbola inflacije u svakodnevnom životu Nijemaca.

Njemačka je ujedno jedno od najvećih tržišta ćevapa, a godišnje se proda više od 1,3 milijarde porcija.

Napad na policajce

Vlasnik je za otvaranje angažovao privatne zaštitare koji su trebali da kontrolišu okupljene. Ipak, broj ljudi i sve veća gužva ubrzo su nadmašili njihove mogućnosti, zbog čega je zatražena intervencija policije.

Dolazak policajaca dodatno je zaoštrio situaciju. Prema riječima policijskog portparola, okupljeni su na službenike bacali flaše, kamenje, pirotehnička sredstva, pa čak i električne trotinete.

Zbog eskalacije nasilja pozvana su pojačanja. Na kraju je na terenu bilo oko 100 policajaca, a u intervenciju je uključen i policijski helikopter.

Oglasio se načelnik

Načelnik policije u Dortmundu Tim Frommajer oštro je osudio napade na policijske službenike.

- Svako ko pribjegava nasilju, u ovom slučaju ponovo protiv policijskih službenika, nije mlada osoba željna avanture niti obični izgrednik, nego kriminalac - naveo je Frommajer u saopštenju.

On je optužio dio okupljenih da su od samog početka namjeravali da napadnu policiju, dodajući da se takvo ponašanje uklapa u obrazac nasilja koji je u posljednje vrijeme zabilježen na različitim skupovima i protestima.

Tokom policijske intervencije uhapšeno je nekoliko osoba, a kod jednog od privedenih pronađen je gasni pištolj.

Protiv više osoba biće podnesene prijave zbog narušavanja javnog reda i mira, oštećenja imovine i vrijeđanja.

Ćevapi za beskućnike

Policija nije saopštila da li će i vlasnik restorana snositi posljedice zbog događaja na otvaranju lokala.

Nakon incidenta vlasnik je poručio da će sve preostale ćevape donirati lokalnoj humanitarnoj organizaciji koja pomaže beskućnicima.

(Avaz)