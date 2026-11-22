Zbog protesta i nacionalnog štrajka na koje su pozvali najveći sindikati zbog mjera štednje premijera Barta de Vevera, u Belgiji će sutra biti otkazani skoro svi letovi, a biće poremećen i gradski prevoz u Briselu, saopštili su sindikati i belgijska kompanija za kontrolu vazdušnog saobraćaja Skejs.

Među njima je, kako je potvrdila nacionalna avio-kompanija Er Srbija, i let iz Beograda.

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Odluka o otkazivanju leta je donijeta na osnovu zvaničnih operativnih informacija i važećih aeronautičkih obavještenja, kako bi se putnicima omogućilo pravovremeno planiranje putovanja i smanjio uticaj okolnosti koje nisu pod kontrolom avio-kompanije, navedeno je u saopštenju Er Srbije.

Svi putnici sa rezervacijama na letu planiranom za sutra biće blagovremeno obaviješteni mejlom, odnosno putem kontakt podataka dostupnih u rezervacionom sistemu, o raspoloživim alternativnim letovima i drugim opcijama za nastavak putovanja.

Mediji su prenijeli da se očekuje da će se hiljade ljudi pridružiti nacionalnim demonstracijama u Briselu kako bi osudili smanjenje socijalnog budžeta savezne vlade, koju predvodi premijer, najavili su sindikati ACV-CSC, FGTB-ABVV i SINOVA.

''Širom zemlje, porodice se svakog mjeseca bore da sastave kraj s krajem. Kirija, energija, gorivo, javni prevoz, školarine i hrana, osnovni troškovi nastavljaju da rastu'', rekli su sindikati u saopštenju.

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Kako je najavljeno, demonstranti će se okupiti od 10.00 časova na stanici Brisel-Sever, gdje će biti održano nekoliko govora, a oko 11.00 časova krenuće u šetnju kroz Brisel prema stanici Brisel-Midi.

Operater javnog prevoza u Briselu STIB-MIVB upozorio je da se očekuju "veliki poremećaji" u autobuskom, tramvajskom i metro saobraćaju, jer neki zaposleni učestvuju u protestima i štrajku.

(sputniknews.com)