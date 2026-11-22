Iz stambene zgrade od osam spratova u Beču evakuisane su 52 osobe nakon što je jutros izbio požar, a gust dim blokirao stepenište i zarobio stanare u njihovim stanovima, saopštila je vatrogasna služba.

Požar je izbio oko 5.30 časova, a dim se ubrzo proširio cijelim stepeništem, zbog čega stanari nisu mogli samostalno da napuste zgradu.

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Šest osoba spaseno je kroz prozor na prvom spratu, a spasilačke ekipe probijale su sa aparatima za disanje kroz zadimljeno stepenište pa su stanare evakuisale uz pomoć specijalnih zaštitnih kapuljača sa filetrima, prenosi Hojte, prenosi Srna.

Požar je ubrzo ugašen, nakon čega je iz zgrade uklonjen dim pomoću uređaja za snažnu ventilaciju. U požaru niko nije povrijeđen.