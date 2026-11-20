Svjetski zdravstveni stručnjaci upozorili su na ponovno širenje malih boginja u svijetu, nakon što su Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Bolivija izgubili status zemalja u kojima je ova bolest iskorijenjena, pridruživši se Velikoj Britaniji, Kanadi, Austriji, Jermeniji, Španiji, Azerbejdžanu i Uzbekistanu.

Kako se navodi, pad stope vakcinacije, širenje dezinformacija o vakcinama i poremećaji u zdravstvenim službama tokom pandemije kovida-19 glavni su razlozi povratka bolesti koja je ranije bila pod kontrolom, prenosi Gardijan.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, tokom 2024. godine malim boginjama zarazilo se oko 11 miliona ljudi, uglavnom djece mlađe od pet godina, dok je oko 95.000 preminulo.

Globalna stopa vakcinacije i dalje je ispod 95 odsto, koliko je potrebno za kolektivni imunitet i sprečavanje epidemija.

Tokom 2025. godine prvu dozu vakcine primilo je 84 odsto djece, dok je drugu dozu primilo svega 77 odsto.

Stručnjaci upozoravaju da su posebno ugrožena djeca koja zbog zdravstvenih razloga ne mogu da prime vakcinu, kao i ona koja su previše mala za redovnu imunizaciju.

Male boginje mogu da izazovu ozbiljne komplikacije, uključujući upalu pluća, oštećenje mozga, gubitak sluha i sljepilo, a virus slabi imuni sistem i povećava podložnost drugim infekcijama.

Stručnjaci ističu da je neophodno povećati dostupnost vakcinacije, suzbijati dezinformacije i podsjećati javnost na značaj imunizacije kako bi se spriječilo dalje širenje bolesti.