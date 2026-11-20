Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa poručila je evropskim i ukrajinskim zvaničnicima da želi da Kijev postigne mirovni sporazum sa Rusijom najkasnije do početka januara, prije nego što Demokratska stranka preuzme kontrolu nad Kongresom, izjavili su danas izvori, prenosi britanski dnevnik “Fajnenšel tajms”.

Specijalni predstavnici američkog predsjednika Stiv Vitkof i Džered Kušner nastavili su tokom ovog mjeseca pregovore sa Ukrajinom i Rusijom u Abu Dabiju.

Trampova Republikanska stranka je na izborima početkom mjeseca izgubila kontrolu nad Kongresom.

Tramp se nedavno u Kini sastao sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i nakon toga je izjavio da je šef Kremlja “spreman za mir”.

Kušner i Vitkof, takođe su u proteklim danima imali niz susreta sa ruskim, ukrajinskim i evropskim zvaničnicima.

“Amerikanci vrše pritisak i postoji zabrinutost da će biti potrebni veliki ustupci Ukrajinaca da bi bio postignut dogovor. Amerikancima se žuri, dok sa Putinom to nije slučaj”, izjavio je jedan od evropskih zvaničnika nakon susreta sa Kušnerom i Vitkofom.