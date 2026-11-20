Komentari:0
Zemljotres magnitude 5,1 stepen po Rihterovoj skali zabilježen je u petak, 20. novembra 2026. godine u 07,49 časova, na području centralne Kalifornije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 36.5935 i dužine -121.2207, južno od San Hozea.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 6.7 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju, prenosi telegraf.
#Earthquake (#sismo) possibly felt 24 sec ago in #California. Felt it? Tell us via:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/aUNoWErXGB— EMSC (@LastQuake) November 20, 2026
Svijet
2 h1
Svijet
2 h0
Svijet
2 h2
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu