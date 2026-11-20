Zemljotres magnitude 5,1 stepen po Rihterovoj skali zabilježen je u petak, 20. novembra 2026. godine u 07,49 časova, na području centralne Kalifornije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 36.5935 i dužine -121.2207, južno od San Hozea.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 6.7 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju, prenosi telegraf.