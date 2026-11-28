Zemljotres magnitude pet stepeni po Rihteru pogodio je šire područje Los Anđelesa, a potom je uslijedilo nekoliko manjih, saopšteno je iz Geološkog zavoda SAD.

Zemljotres je registrovan na području šest kilometara sjeverozapadno od Menhetn Biča u Kaliforniji, a hipocentar je bio u moru na dubini od 12,2 kilometra.

Nacionalna meteorološka služba SAD nije izdala upozorenje na cunami za pogođeno područje, koje se nalazi u seizmički aktivnom regionu, prenosi portal "Baha".

Gradonačelnik Los Anđelesa Karen Bas objavila je na društvenim mrežama da za sada nema izvještaja o većoj šteti nakon potresa, prenosi Srna.

Ipak, dodala je, Vatrogasna služba Los Anđelesa je u režimu za procjenu potencijalnih posljedica širom grada, a gradski timovi nastavljaju da prate situaciju.