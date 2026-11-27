Аутор:АТВ редакција
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Путничко возило Фолксваген модел ИД.БУЗЗ, ИД.3, ИД.4 и ИД.7 предмет је опозива због утврђеног ризика за потрошаче.
Опозив се односи на модел или моделе Е2, ЕД, а као врста ризика наведено је: Ризик од пожара.
Овај случај је евидентиран под бројем опозива 147/2026, са датумом 27. 11. 2026.. Категорија случаја је Опозив производа од потрошача.
Потрошачима који поседују овај производ саветује се да провере да ли је њихов примерак обухваћен опозивом и да прате упутства произвођача, дистрибутера или надлежних институција.
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