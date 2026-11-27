Аутор:АТВ редакција
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Кратке вожње током зимских мјесеци посебно су неекономичне, јер аутомобил тада троши више горива, прије свега зато што мотор нема довољно времена да достигне оптималну радну температуру. Тако при температури од минус седам степени потрошња горива може бити и до 12 одсто већа него током топлијих дана, када је спољна температура око 25 степени.
За то постоји неколико разлога: мотору је потребно одређено вријеме да достигне оптималну температуру, односно стање у којем ради најефикасније. Хладно вријеме доводи до пада притиска у пнеуматицима, што може повећати отпор котрљања и потрошњу горива (зато редовно провјеравајте притисак у гумама).
Поред тога, хладан спољашњи ваздух је гушћи од топлог, што повећава отпор при кретању, а тиме и потрошњу горива, наводи Ревија ХАК.
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Када на путу има снијега или леда, погонски точкови су склонији проклизавању, што такође повећава потрошњу горива. Вожња при мањим брзинама – до 60 km/h – такође негативно утиче на економичност потрошње горива.
Паркирање у топлијем простору, на примјер у гаражи, може бити од помоћи. Такође, након што упалите аутомобил, крените у вожњу што је прије могуће; то ће помоћи мотору да се брже загрије. Избјегавајте коришћење функција као што су одлеђивање стакала или гријање седишта дуже него што је то заиста потребно, пише Данас.
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