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Искусни механичар дао важан савјет возачима: Искључите ову функцију

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АТВ редакција
10.11.2026 08:35

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Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Фото: Borta/Pexels

Један притисак на дугме могао би да продужи живот вашег мотора, тврди амерички механичар.

Аутоматски старт-стоп систем, који гаси мотор приликом заустављања возила и поново га покреће када возач жели да настави вожњу, осмишљен је ради смањења потрошње горива и емисије штетних гасова.

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Ипак, познати амерички аутомеханичар Скоти Килмер сматра да ова технологија може негативно да утиче на дуговјечност мотора.

Килмер, који има више од 50 година искуства у аутомеханичарском послу и популаран је због савјета које објављује на Јутјубу, у једном од својих видеа препоручио је возачима да искључе ову функцију.

"Искључивање овог система је паметан потез. Старт-стоп је једна од најгорих ствари које су се појавиле посљедњих година. Чак 97 одсто хабања настаје приликом покретања аутомобила. Зашто бисте онда стално гасили и поново покретали мотор ако желите да вам аутомобил дуже траје", поручио је Килмер.

Иако је старт-стоп систем развијен како би смањио потрошњу горива и емисију штетних гасова, Килмер тврди да често покретање и заустављање мотора убрзава његово хабање.

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Возачи који желе да искључе ову функцију углавном то могу да ураде притиском на одговарајуће дугме на командној табли. Оно је најчешће означено словом "А" унутар кружне стрелице.

Ипак, треба имати у виду да су савремени аутомобили са старт-стоп системом опремљени компонентама прилагођеним чешћем покретању мотора, па Килмерово мишљење не треба аутоматски примјењивати на сваки аутомобил.

(Вечерњи лист)

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Тагови :

Аутомобил

Аутомеханичар

мајстор

возило

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