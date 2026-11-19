Аутор:АТВ редакција
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Снажно невријеме, обилне падавине и олујни вјетар могу вожњу претворити у животну опасност. Посебно су ризичне поплављене улице, бујице и изненадни удари вјетра, због којих се возачи могу наћи у ситуацији опасној по живот.
Стручњаци упозоравају да је довољно свега 30 центиметара воде да аутомобил почне да плута, док бујица може однијети и већа возила. Зато је важно знати како поступити ако се нађете у поплављеној улици или вас олуја затекне током вожње.
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Готово половина свих смртних случајева током изненадних поплава повезана је с возилима. Већ и релативно мала количина воде може бити опасна, јер аутомобил може изгубити контакт с подлогом и почети да плута.
Како савјетује Лин Бертшел, радник америчке хитне помоћи, пливач и спасилац, у таквој ситуацији важно је предузети сљедеће кораке:
Отворите прозор: Ако су се прозори заглавили, покушајте пронаћи предмет у аутомобилу којим бисте могли да разбијете стакло.
Изађите из возила: Важно је да отворите прозор прије него што ниво воде додатно порасте и аутомобил почне да се пуни водом.
Откопчајте сигурносни појас: Покушајте да се попнете на кров аутомобила и одмах позовите хитну помоћ.
Останите уз возило: Док чекате спасиоце, покушајте да останете на аутомобилу. Можете и да легнете на кров како бисте били стабилнији.
Учините се видљивијим: Укључите свјетла за опасност, активирајте аларм помоћу кључа и, ако је могуће, притискајте сирену.
Веће су шансе за спасавање ако останете у близини возила.
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Ако се током олује налазите у аутомобилу, прво што треба да урадите јесте да зауставите возило на безбједном мјесту, даље од дрвећа и далековода који могу пасти.
Останите у аутомобилу са затвореним прозорима и укљученим позиционим свјетлима док олуја не прође. Избјегавајте додиривање металних предмета у возилу и никако не покушавајте да пређете преко поплављених путева.
Из Агенције за безбједност саобраћаја (АБС) издвојили су неколико важних савјета за возаче које олуја затекне на путу:
Постепено успорите, повећајте одстојање од возила испред себе и укључите кратка свјетла. Возите брзином која вам омогућава да се зауставите унутар дијела пута који видите.
Избјегавајте нагло кочење и нагле покрете воланом.
Током јаких удара вјетра држите волан објема рукама. Будите посебно опрезни на мостовима, отвореним дионицама и поред камиона, аутобуса и возила с приколицом.
Ако због пљуска или града више не видите пут довољно добро, потражите безбједно мјесто ван коловоза. На ауто-путу се, чим то можете безбједно да учините, искључите на одмориште или најближи излаз.
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Не заустављајте се ради заклона у тунелу или испод надвожњака.
Избјегавајте мјеста испод дрвећа, билборда и далековода.
Никада не улазите аутомобилом у поплављену дионицу, чак ни када вода дјелује плитко. Испод воде коловоз може бити оштећен, а бујица може помјерити возило.
Поштујте постављене баријере и користите други правац.
Сачекајте да се невријеме смири и да поново можете јасно видјети пут прије него што наставите вожњу.
Министарство унутрашњих послова упозорило је на велики ризик од јаке олује са снажним ударима вјетра, који би у Војводини и Београду могли прелазити 100 километара на час.
„Апелујемо на грађане да буду посебно опрезни, да без преке потребе не крећу на пут и да обезбиједе предмете на терасама, двориштима и другим отвореним просторима“, упозоравају из МУП-а.
Грађанима се савјетује и да не паркирају возила испод дрвећа, као ни у близини објеката са којих би усљед јаког вјетра могли пасти дијелови конструкције или други предмети.
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У случају опасности од поплаве важно је на вријеме заштитити имовину и припремити се за могућу евакуацију.
Препоручује се:
Подигните намјештај, бојлере, електричне кућне уређаје и остале вриједне предмете на виши ниво, посебно ако се налазе у дијеловима куће који би могли бити поплављени.
Имајте на уму да се поплава може развити за свега неколико минута, али и током неколико дана.
Припремите план евакуације и пратите упутства надлежних служби.
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је упозорења због јаких пљускова и грмљавине, а надлежне службе савјетују грађанима да се на вријеме припреме за невријеме.
Уколико се налазите у затвореном простору, потребно је обезбиједити све предмете који би усљед јаког вјетра или обилне кише могли одлетјети и изазвати материјалну штету или повреде.
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Такође, препоручује се да затворите прозоре и спољна врата, као и сва унутрашња врата.
Избјегавајте контакт са кухињским и купатилским славинама, радијаторима и другим металним предметима, јер су добри проводници електричне енергије, преноси Блиц.
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