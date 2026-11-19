Аутор:АТВ редакција
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Корозија је природна хемијска реакција метала с влагом и кисеоником, а додатни непријатељи су со, блато и механичка оштећења.
Старија возила и доставна или теренска возила посебно су изложена, јер су чешће на удару каменчића, пијеска и прскања воде с пута. Паркирање на отвореном, нарочито током зиме и јесни додатно убрзава процес стварања рђе.
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Аутомобил паркиран у сувом простору или гаражи знатно је боље заштићен него онај који свакодневно стоји напољу, изложен киши и снијегу. Ако немате гаражу, потражите наткривено паркинг мјесто и тако ћете смањити контакт с влагом.
Со и блато која се задржавају испод возила или у луковима точкова често су “тајни узрок” рђе. Зими би аутомобил требало прати најмање једном недјељно, посебно доњи дио каросерије.
У продавницама ауто-опреме доступни су спрејеви, пјене и заштитне пасте који стварају слој између метала и спољашњих утицаја. Препоручује се да се таква заштита обнавља једном годишње, нарочито пред зиму.
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Најчешће страдају блатобрани, прагови и лукови точкова, јер су непрестано на удару каменчића и прскања воде. Чак и ситне огреботине на тим мјестима могу постати почетна тачка за развој корозије, па их је важно одмах санирати.
Ако примјетите мале наранџасте тачкице на каросерији, реагујте одмах: Изшмирглајте захваћено мјесто брусним папиром док не нестане траг рђе. Очистите и одмастите површину (нпр. бензином или алкохолом). Након сушења, нанесите антикорозивни темељни премаз.
На крају, обојите дио у одговарајућу боју и заштитите га завршним слојем спреја против корозије.
Савјет: Ако је рђа већ дубоко захватила метал и формирала рупе, најбоље рјешење је замена оштећеног дијела, јер поправке у том случају често не дају трајне резултате.
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Корозију је много лакше спријечити него поправљати. Редовно прање, преглед каросерије и правовремено санирање огреботина чине чуда за дуговјечност вашег аутомобила. Улагањем мало времена и пажње, можете годинама задржати сјај, безбједност и вриједност свог возила — без страха од наранџастих мрља које неумољиво нагризају метал, преноси Курир.
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