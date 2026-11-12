Како возити по магли: Ево шта никако не смијете да радите

Аутор:АТВ редакција
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Свакодневно слушамо упозорења надлежних на лошу видљивост и савјете да се брзина возила прилагоди условима саобраћаја. Шта то конкретно значи када на путу наиђемо на маглу?
У два ланчана судара на бугарском ауто-путу Тракија који су се догодили у уторак погинуло је 12 људи, а више од 50 повријеђено.
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Ова тешка саобраћајна несрећа, али и чињеница да улазимо у период године када је појава магле знатно чешћа него у другим мјесецима, повод је да се подсјетимо основних правила за вожњу у условима смањене видљивости.
Прие свега, без обзира на то да ли је ријеч о вожњи по јакој киши, мећави или густој магли, изузетно је важно да као возачи омогућимо благовремено и сигурно заустављање возила.
На тај начин, избјегавамо евентуалну саобраћајну несрећу и веома опасне ланчане сударе који се у овом периоду године дешавају углавном због пребрзе вожње у условима магле на путу и клизавог коловоза.
Уколико вас задесе услови смањење видљивости и ако имате аутомобил опремљен свјетлима за маглу обавезно их укључите - како предња, тако и задња, не би ли вас они који долазе отпозади прије уочили.
Дуга свјетла заборавите, јер превише реагују са честицама магле, стварају рефлексију и само ће вам отежати вожњу.
У случају екстремно лоше видљивости, неки возачи поред свјетала за маглу користе и сва четири мигавца.
Ова стратегија свакако изазива већи опрез код других учесника у саобраћају јер не могу одмах бити потпуно сигурни да ли стојите поред пута или се још увијек крећете.
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Вожња кроз град по магли је нешто једноставнија јер имате довољно орјентира око себе (уличну расвјету, добру хоризонталну сигнализацију и друге учеснике у саобраћају), брзине кретања су мање, па је вјероватније да ћете остати у својој коловозној траци и, у случају потребе, закочити на вријеме.
Међутим, пјешаци су веома угрожени у условима смањење видљивости, а како их у граду има највише, морате мислити и на њих. Смањите брзину кретања тако да можете ефикасно извести маневре избјегавања и заустављања.
На отвореном путу, у вожњи по магли, брзина вам је највећи непријатељ. Потребно је прилагодити се брзини којом се крећу остали учесници у саобраћају. Јасно вам је да је покушај претицања другог возила раван самоубиству/убиству без обзира на машину коју возите.
Свјетла за маглу су вам јако корисна на отвореном путу јер њихов широк сноп ефикасно успијева да освијетли десну ивицу пута која вам служи као оријентир за вожњу.
Укључите брисаче с времена на вријеме, како бисте били сигурни да се на вјетробрану није нахватала прљавштина коју магла носи са собом или ситне капљице воде.
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Због оних који се налазе иза вас и ради сопствене безбједности, на отвореном путу обавезно укључите и задња свјетла за маглу.
Не заборавите да их искључите када се видљивост врати на нормалу, јер ће у супротном засљепљивати возаче у аутомобилима иза вашег.
Оних 130км/х обећаних на ауто-путу одмах заборавите када је магла на путу. Прилагодите се ситуацији. Будите опрезни када возите иза камиона јер се на њиховим стоп сјветлима често налази прљавштина, тако да је тешко процијенити да ли коче или не.
Заустављање на ауто-путу као реакција на густу маглу никако није добар потез јер постоје велика вјероватноћа да ће неко ко се креће иза ударити у вас. Стрпите се до првог одморишта, бензинске пуме и тамо се консолидујте.
Ако вам након читања овог текста и сама помисао на маглу на путу ствара главобољу, размислите још једном да ли је баш неопходно да у овом тренутку кренете на пут.
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У случају да ипак не можете избјећи вожњу по магли, још једном вам савјетујемо опрез и желимо срећан пут.
(б92)
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