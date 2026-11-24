Аутор:АТВ редакција
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Компанија „Aridge“, која развија летеће аутомобиле, извела је успјешан пробни лет свог електричног летелице „A868“, током којег је прешао из режима вертикалног полијетања у брзи хоризонтални лет.
Компанија је саопштила да је прва у Кини извела такав маневар.
Погледајте како је то изгледало:
(Спутњик)
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