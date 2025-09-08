Не купујте ауто ако вам продавац ово не каже - стручњак савјетује

08.09.2025
18:44
Коментари:0
Тржиште половних аутомобила у Европи тренутно доживљава прави процват – популарни модели често се распродају у року од неколико дана након што се појаве у огласима.
Међутим, стручњаци упозоравају да брза куповина може бити врло ризична. Упркос расту цијенама аутомобила, продаја и даље иде врло брзо и једноставно, барем за продаваче.
Стручњак за рабљене аутомобиле Алекс упозорава како се у потрази за идеалним возилом све више купаца налази на мети превараната.
Кошарка
Смијењен Светислав Пешић
“Када је тржиште овако конкурентно, увијек ће бити оних који то покушавају искористити. Купци морају бити изузетно опрезни јер у настојању да што брже осигурају ауто, лако могу завршити с возилом које скрива озбиљне недостатке, попут лажне километраже, украдених докумената или чак илегалног поријекла", каже он.
Упозорава и да постоје три специфичне преваре на које купци у Европи, посебно требају обратити пажњу, пише "Дејли Експрес".
Једна од најраширенијих превара посљедњих година односи се на клонирање регистарских ознака. Преваранти преносе идентитет једног аутомобила на други – често украдено возило. Алекс појашњава о чему се тачно ради:
“Замислите Волксваген Голф из 2019. у сивој боји. Преварант пронађе други Голф исте године, модела и нивоа опреме те користи његове регистарске податке за израду дупликата докумената. Аутомобил тада изгледа потпуно легално, иако је можда украден, кориштен у криминалне сврхе или оптерећен казнама".
Свијет
Човјек 4 дана остао заглављен у лифту!
Купац тек касније може доживјети шок – могуће је да на врата закуца полиција или да почну стизати казне за прекршаје које нисте починили. Алекс открива и како се заштитити: Пажљиво прегледавајте регистарске ознаке, обратите пажњу на необичне фонтове, боје и знакове трошења те провјерите ВИН број и ускладите га с документима.
Још једна честа тактика превараната је кориштење лажних адреса како би прикрили правог власника возила. Купцима се неријетко покажу документи који изгледају легитимно, али продавац упорно избјегава повезивање с адресом наведеном у папирима.
“Ако преузимате аутомобил, а продавац вам каже: ‘Нађимо се у дворишту’, али вас никада не позове у кућу – то је озбиљан црвени аларм”, наглашава Алекс.
"Прави власник нема проблема доказати да ауто припада њему и показати вам документе на регистрованој адреси”, објаснио је Алекс.
Србија
Затвара се дио Београда: Српска војска издала обавјештење
Потом је открио како се заштити од ове преваре: Провјерите подударају ли се има и адреса с документима, тражите личну карту исказницу, рачун за комуналије или платну листу, а ако продавац избјегава сарадњу, најбоље је одустати, тврди Алекс.
Манипулација бројачем километара већ је деценијама најраширенија превара на тржишту половних аутомобила, а дигитална технологија преварантима је посао учинила још лакшим.
“Најбоља заштита је детаљна провјера историје возила. Сервисни центри често имају тачне податке о километражи током времена. Ако примијетите нагле падове или нелогичне бројке, одмах одустаните од куповине", говори Алекс.
Осим дигиталне провјере, постоје и визуелни знакови који откривају лажну километражу: Претјерано истрошена сједишта и волан, изгребане папучице те неусклађено стање ентеријера с наведеним километрима.
Кошарка
Пронађена замјена за Светислава Пешића?
Али, то није све, Алекс упозорава:
"Немојте се ослањати само на жигове у књижици – оно што вам заправо треба су рачуни и фактуре који доказују стварно одржавање возила”, додаје.
С обзиром на високу потражњу за половним аутомобилима, преваранти су постали све креативнији.
Ако желите избјећи финансијски губитак, кључно је: Увијек провјерити историју возила путем поузданих сервиса.
Затим, особно прегледајте документацију и број шасије, и никако не пристајте на ‘сумњиве’ договоре те не брзајте с одлуком о куповини.
Сцена
1 д0
Република Српска
1 д0
Регион
1 д0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму