Окончана кривична истрага: Предсједник "Ферарија" пристао на друштвено користан рад

Предсједник компанија "Стелантис" и "Ферари" Џон Елкан пристао је на годину дана друштвено корисног рада и да плати договорену суму да би ријешио порески спор о насљедству од баке, саопштили су италијански тужиоци.
Елкан и његови брат и сестра Лапо и Ђиневра заједно ће платити 183 милиона евра пореским властима у вези са насљедством од њихове баке Мареле Караћоло, саопштили су тужиоци у Торину.
Елкан је постигао споразум о обављању годину дана друштвено корисног рада, чиме је окончана кривична истрага против њега због наводне пореске преваре у вези са насљедством.
Тужиоци су саопштили да су одобрили споразум, који сада мора да ратификује судија. Тужиоци су затражили од судије да одустане од кривичног поступка против Елкановог брата и сестре.
У Италији, споразум са тужилаштвом не подразумијева признање кривице.
Портпарол тужених рекао је у јулу да је постигнут договор са пореском управом, без навођења износа који ће њих троје да плате.
Исплатом 183 милиона евра затварају се све истраге о утаји пореза у вези са имањем чију вриједност италијанске власти процјењују на око 800 милиона евра, преноси Срна.
