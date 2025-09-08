Logo
Large banner

Окончана кривична истрага: Предсједник "Ферарија" пристао на друштвено користан рад

08.09.2025

19:15

Коментари:

0
Окончана кривична истрага: Предсједник "Ферарија" пристао на друштвено користан рад
Фото: Pixabay

Предсједник компанија "Стелантис" и "Ферари" Џон Елкан пристао је на годину дана друштвено корисног рада и да плати договорену суму да би ријешио порески спор о насљедству од баке, саопштили су италијански тужиоци.

Елкан и његови брат и сестра Лапо и Ђиневра заједно ће платити 183 милиона евра пореским властима у вези са насљедством од њихове баке Мареле Караћоло, саопштили су тужиоци у Торину.

Елкан је постигао споразум о обављању годину дана друштвено корисног рада, чиме је окончана кривична истрага против њега због наводне пореске преваре у вези са насљедством.

Француска

Свијет

Пала влада у Француској

Тужиоци су саопштили да су одобрили споразум, који сада мора да ратификује судија. Тужиоци су затражили од судије да одустане од кривичног поступка против Елкановог брата и сестре.

У Италији, споразум са тужилаштвом не подразумијева признање кривице.

Lisice

Регион

Ухапшен притвореник који је јутрос побјегао из клиничког центра

Портпарол тужених рекао је у јулу да је постигнут договор са пореском управом, без навођења износа који ће њих троје да плате.

Исплатом 183 милиона евра затварају се све истраге о утаји пореза у вези са имањем чију вриједност италијанске власти процјењују на око 800 милиона евра, преноси Срна.

Подијели:

Таг:

Ferari

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преокрет: Демантовано да је смијењен Светислав Пешић

Кошарка

Преокрет: Демантовано да је смијењен Светислав Пешић

1 д

1
Пас упао у тор и заклао овцу

Градови и општине

Пас упао у тор и заклао овцу

1 д

0
Стојковић пред окршај са Енглезима: Мора да пршти!

Фудбал

Стојковић пред окршај са Енглезима: Мора да пршти!

1 д

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Још једном се показало да су Србија и Српска нераскидиво повезане

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

07

49

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

07

37

Српска богатија за 33 бебе

07

37

Умро добитник Оскара Стјуарт Крег

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner