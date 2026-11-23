Аутор:АТВ редакција
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Шeздесетчетворогодишњи Мартин Лефевер из Западне Фландрије у Белгији успио је да својим Аудијем 80 пређе више од милион километара уз оригинални мотор и прво квачило, возећи овај аутомобил већ 35 година.
Према писању „Автомагазина”, Лефевер је возило купио 1991. године са планом да га задржи око шест година, али се оно показало изузетно издржљивим.
Километар-сат на аутомобилу недавно је поново показао нулу. Лефеверови пријатељи приредили су му прославу у септембру када је на инструмент-табли било 999.995 километара, а само пет километара касније бројач се вратио на почетак.
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Током три и по деценије вожње, власник је просјечно прелазио око 28.600 километара годишње.
Ауди 80 је достигао милион километара без бројних скупих поправки кључних склопова, па и даље има оригинални мотор, прво квачило и фабричку ручицу мјењача.
Поједини дијелови су, ипак, током времена морали бити замијењени или обновљени. Волан, на којем су се истрошили и шавови, сада се чува као трофеј у простору за дружење Лефеверових пријатеља.
На возилу су уграђени нови фарови, предњи дио је поново офарбан, вјетробранско стакло мијењано је најмање два пута, пјена у возачевом сједишту обнављана је сваких неколико година, док су украсне раткапне мијењане више пута.
Овај Ауди 80 није био први примјерак тог модела у Лефеверовом власништву. Први је купио 1990. године са атмосферским дизел-мотором запремине 1,9 литара, али је аутомобил 1991. године потпуно изгорио док је био паркиран испред културног центра „Вооруит” у Генту, након што је у ресторану преко пута избио пожар.
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Лефевер је потом купио други Ауди 80, иако се на тржишту већ појавила новија генерација Б4. Одлучио се за модел Б3 са 1,6-литарским турбодизелским мотором од 80 коњских снага и 152 Нм обртног момента, који је на крају прешао више од милион километара.
Лефевер сматра да је за очуваност аутомобила заслужно више фактора, међу којима је фабричка заштита каросерије цинковањем која је спријечила корозију.
Истиче и строго придржавање редовног одржавања, укључујући редовну замјену уља у мотору и мјењачу, филтера и зупчастих каишева, као и миран стил вожње. Наводи и да је одрастао уз оца професионалног возача камиона, док посљедњих 15 година сам ради као инструктор вожње.
Још 1998. године добио је понуду за куповину новијег модела Аудија 80, коју и данас чува, али је није прихватио јер није имао разлога да мијења возило са којим није било проблема.
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