Аутор:АТВ редакција
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Грчке власти предложиле су измјене закона о саобраћају којима се уводе старосна ограничења за возаче аутомобила велике снаге, али и ублажавају казне за поједине мање прекршаје.
Према приједлогу Министарства инфраструктуре и саобраћаја, аутомобилима чија максимална нето снага прелази 340 КС моћи ће да управљају само возачи старији од 22 године, који посједују одговарајућу возачку дозволу најмање три године.
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За кршење овог правила предвиђена је казна од 2.000 евра и одузимање дозволе на 60 дана.
Иста казна примјењивала би се и на возаче који управљају аутомобилима без регистарских таблица или са таблицама које нису јасно видљиве.
Приједлог закона предвиђа и снимање практичног дела возачког испита, како би се смањила могућност корупције и унаприједио надзор. Испити би се снимали таблетом и камером од 360 степени, док би се идентитет испитивача, кандидата и возила провјеравао електронски, уз помоћ QR кодова и вјештачке интелигенције.
Истовремено, Грчка планира да ублажи казне за поједине прекршаје у вези са паркирањем. Тако би се за паркирање на саобраћајним острвима и раздјелним тракама, као и за непоштовање одређених знакова забране заустављања и паркирања, умјесто досадашњих 30 евра и одузимања дозволе на 10 дана плаћало 60 евра, без одузимања возачке дозволе.
Строже казне остале би на снази за паркирање на местима намијењеним особама са инвалидитетом.
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Нацртом се додатно прецизира и ограничење брзине од 30 км/х у насељеним мјестима. Оно би се примјењивало у једносмјерним улицама са једном саобраћајном траком, као и на двосмјерним путевима са по једном траком у сваком смјеру, без раздјелног острва или централне баријере, преноси Танјуг.
Предложене измјене дио су нацрта закона који је тренутно на јавној расправи, а заинтересовани могу да доставе примједбе и приједлоге до 7. децембра.
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