Logo

Платићете казну ако ово немате у ауту

Извор:

АТВ

13.09.2025

17:21

Коментари:

0
Платићете казну ако ово немате у ауту
Фото: АТВ

Возачи у Босни и Херцеговини дужни су посједовати одређену обавезну опрему у аутомобилу, а прописи се разликују у зависности од врсте возила и сезоне.

Правила су утврђена према Бечкој конвенцији, међународном уговору који дефинише основна правила саобраћаја, а опрема вашег аутомобила у иностранству треба бити у складу са стандардима земље регистрације.

Обавезна опрема за путничка возила до 3,5 тона с мање од 8 сједишта укључује:

  • Употребљив резервни точак с припадајућом опремом (дизалица, основни алат) или спреј за крпање гуме,
  • Апарат за гашење пожара за теретна возила,
  • Кутија прве помоћи – олакшава пружање помоћи другим учесницима у саобраћају,
  • Уже или сајла за вучу,
  • Сигурносни троугао – рефлектујући троугао упозорења за ситуације квара или судара,
  • Резервне сијалице и осигурачи,
  • Флуоресцентни прслук високе видљивости – за возаче путничких и теретних возила, аутобуса те помоћног особља,
  • Зимска опрема је обавезна од 1. новембра до 15. априла и укључује зимске гуме или ланце за точкове, с минималном дубином канала од 4 милиметра.

Шта треба садржавати кутија прве помоћи?

Кутија прве помоћи требала би бити комплетна и лако доступна. Осим основних завоја, љепљиве траке и антибиотске масти, препоручује се да имате:

  • Јастучиће од газе,
  • Инстант/хемијске хладне и топле облоге,
  • Рукавице за једнократну употребу,
  • Пластичне врећице,
  • Маказе и пинцету,
  • Вату,
  • Стерилно средство за испирање очију,
  • Термометар,
  • Сапун и средство за дезинфекцију руку.

Важно је напоменути да, уколико је рок трајања кутије прве помоћи истекао, законски је третирано као да уопште немате комплет у возилу.

Посједовање ове опреме не само да вас штити од казни, него може спасити живот у случају несреће или квара.

Подијели:

Тагови:

prva pomoć

oprema

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мадрид: Најмање 14 особа повријеђено у експлозији

Свијет

Мадрид: Најмање 14 особа повријеђено у експлозији

2 ч

0
Спавање дјевојка сан кревет

Здравље

Не можете да спавате? Инсомнија повезана са убрзаним старењем мозга

2 ч

0
Масовни протести у Лондону: Више хиљада људи на улицама

Свијет

Масовни протести у Лондону: Више хиљада људи на улицама

2 ч

0
Милица Јокановић питала Мемедовића да ли постоји посао који ради по кући, одговор изненадио многе

Сцена

Милица Јокановић питала Мемедовића да ли постоји посао који ради по кући, одговор изненадио многе

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

16

Вучић се придружио грађанима у шетњи против блокада

19

11

Осумњичени за убиство Чарлија Кирка живио са трансродном партнерком

18

57

Централне вијести, 13.09.2025.

18

56

Почео хуманитарни турнир ''Тројка из блока''

18

48

Хрватска проводи највећу војну вјежбу у посљедњих 7 година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner