Путујете кроз Словенију? Једна грешка кошта и до 1.200 евра

Аутор:АТВ редакција
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Возачи који из Аустрије путују према Хрватској и БиХ преко Словеније мораће убудуће много пажљивије да прате брзину.
Словеначке власти поставиле су нове системе за надзор просечне брзине, због којих краткотрајно успоравање прије радара више неће бити довољно да се избјегне казна, пише Феникс магазин.
Словенија је пооштрила надзор над прекорачењем брзине на путевима, а промјена ће се посебно односити на возаче који кроз ту земљу пролазе на путу ка хрватском Јадрану или матичним земљама.
Досадашња пракса, према којој би возачи непосредно прије радарске контроле накратко успорили, а потом поново убрзали, више неће бити ефикасна. Нови систем надзора биљежи брзину током цијеле надзиране дионице, а не само у једној тачки.
Како пише аустријски лист Кроне, Словенија уводи такозвани Section Control, систем који израчунава просечну брзину возила на одређеној удаљености.
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Камере на почетку надзиране дионице биљеже регистарску ознаку возила и вријеме проласка. Исти поступак се понавља на излазу из контролисаног подручја. Рачунарски систем затим упоређује пређену удаљеност и вријеме потребно за њено савладавање, те на основу тих података израчунава просечну брзину.
Ако возач прекорачи дозвољену брзину, покреће се поступак кажњавања уз фотографију возача. Подаци о возилу и проласку бришу се ако је утврђено да се возило кретало дозвољеном брзином.
Нови уређаји постављени су на дионицама у Подмиљу, Љубљани, Логатцу и Гросупљу. Возачима који пролазе тим подручјима савјетује се посебан опрез јер новчане казне за прекорачење брзине могу бити веома високе.
Према објављеном цјеновнику, казне су сљедеће:
Section Control није новост у Аустрији, гдје је тренутно активно 36 таквих надзорних подручја. Неки системи су у сталној употреби, док се други укључују повремено, на примјер на дионицама на којима се изводе радови на путу.
За возаче који из Аустрије путују према Хрватској и БиХ преко Словеније, нова контрола значи да ће брзину морати да прилагоде ограничењу током цијеле надзиране дионице, а не само у близини појединачних радара.
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