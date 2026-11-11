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Путујете кроз Словенију? Једна грешка кошта и до 1.200 евра

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АТВ редакција
11.11.2026 10:01

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Путујете кроз Словенију? Једна грешка кошта и до 1.200 евра
Фото: Pexels/John Rapone

Возачи који из Аустрије путују према Хрватској и БиХ преко Словеније мораће убудуће много пажљивије да прате брзину.

Словеначке власти поставиле су нове системе за надзор просечне брзине, због којих краткотрајно успоравање прије радара више неће бити довољно да се избјегне казна, пише Феникс магазин.

Словенија је пооштрила надзор над прекорачењем брзине на путевима, а промјена ће се посебно односити на возаче који кроз ту земљу пролазе на путу ка хрватском Јадрану или матичним земљама.

Досадашња пракса, према којој би возачи непосредно прије радарске контроле накратко успорили, а потом поново убрзали, више неће бити ефикасна. Нови систем надзора биљежи брзину током цијеле надзиране дионице, а не само у једној тачки.

Камере биљеже улазак и излазак са надзиране дионице

Како пише аустријски лист Кроне, Словенија уводи такозвани Section Control, систем који израчунава просечну брзину возила на одређеној удаљености.

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Камере на почетку надзиране дионице биљеже регистарску ознаку возила и вријеме проласка. Исти поступак се понавља на излазу из контролисаног подручја. Рачунарски систем затим упоређује пређену удаљеност и вријеме потребно за њено савладавање, те на основу тих података израчунава просечну брзину.

Ако возач прекорачи дозвољену брзину, покреће се поступак кажњавања уз фотографију возача. Подаци о возилу и проласку бришу се ако је утврђено да се возило кретало дозвољеном брзином.

Надзор на четири локације, казне до 1.200 евра

Нови уређаји постављени су на дионицама у Подмиљу, Љубљани, Логатцу и Гросупљу. Возачима који пролазе тим подручјима савјетује се посебан опрез јер новчане казне за прекорачење брзине могу бити веома високе.

Према објављеном цјеновнику, казне су сљедеће:

  • 40 евра за прекорачење брзине до 20 km/h
  • 60 евра за прекорачење од 20 до 30 km/h
  • 120 евра за прекорачење од 40 до 50 km/h
  • 250 евра за прекорачење од 50 до 60 km/h
  • 1.200 евра за прекорачење веће од 60 km/h

Систем већ познат аустријским возачима

Section Control није новост у Аустрији, гдје је тренутно активно 36 таквих надзорних подручја. Неки системи су у сталној употреби, док се други укључују повремено, на примјер на дионицама на којима се изводе радови на путу.

За возаче који из Аустрије путују према Хрватској и БиХ преко Словеније, нова контрола значи да ће брзину морати да прилагоде ограничењу током цијеле надзиране дионице, а не само у близини појединачних радара.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Словенија

саобраћај

вожња

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