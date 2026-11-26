Аутор:АТВ редакција
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Комерцијална возила Цитроен Јумпер НГ опозивају се због могућег цурења горива које може довести до пожара, објављено је на порталу НЕПРО.
Повлачење возила обухвата одређене примјерке произведене од 2. децембра 2025. до 31. јула 2026. године.
На возилима обухваћеним опозивом гориво може да процури на пригушивачу притиска горива. Ако дође у додир са извором паљења, гориво може да се запали и изазове пожар.
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Власници могу да се обрате овлашћеном сервису Цитроена и провјере по броју шасије (ВИН) да ли је њихов примерак обухваћен опозивом.
Ознака кампање је Г4А, а на порталу НЕПРО опозив је евидентиран 25. новембра под бројем 141/2026.
(Курир)
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