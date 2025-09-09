Сајбер напад паралисао Јагуар Ленд Ровер: Фабрике широм свијета затворене

09.09.2025
Јагуар Ланд Ровер (ЈЛР) суочава се с озбиљним проблемима у производњи након што су британске фабрике парализоване сајбер нападом који је погодио компанију 31. аугуста. Фабрике у Хејлвуду, Солихал и погон за моторе у Вулверхемптону, као и производни погони у Словачкој, Кини и Индији, од тада не раде.
Радници на производним линијама обавијештени су да остану код куће док компанија не ријеши проблем. ЈЛР је у одговору на напад искључио ИТ системе како би спријечио додатну штету, што је изазвало велике поремећаје у производњи.
Компанија тврди да ради 24 сата дневно како би систем поновно покренула на сигуран начин, уз помоћ стручњака за сајбер сигурност и надлежних институција. Тренутно нису изнијели процјену када би производња могла у потпуности бити обновљена.
Према информацијама, нормално ЈЛР производи око 1.000 аутомобила дневно, а заустављање производње значајно утиче и на добављаче, од којих су неки обавијестили своје раднике да не долазе на посао. Због напада, и продајни центри нису могли регистрирати нове аутомобиле, а сервиси наручивати дијелове, иако су у међувремену успостављена привремена рјешења.
Група младих хакера која је претходно нападала британске компаније, укључујући M&S, преузела је одговорност за напад. Напад се, како се наводи, догодио у периоду када је обично појачана потражња за новим возилима. Стручњаци за сигурност сумњају да су хакери добили приступ осјетљивим информацијама и покушали изнудити новац од компаније.
ЈЛР је потврдио да је свјестан тврдњи и да проводи истрагу.
