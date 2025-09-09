Logo
Large banner

Сајбер напад паралисао Јагуар Ленд Ровер: Фабрике широм свијета затворене

09.09.2025

07:51

Коментари:

0
Сајбер напад паралисао Јагуар Ленд Ровер: Фабрике широм свијета затворене
Фото: Printscreen/Youtube/Cars Garage

Јагуар Ланд Ровер (ЈЛР) суочава се с озбиљним проблемима у производњи након што су британске фабрике парализоване сајбер нападом који је погодио компанију 31. аугуста. Фабрике у Хејлвуду, Солихал и погон за моторе у Вулверхемптону, као и производни погони у Словачкој, Кини и Индији, од тада не раде.

Радници на производним линијама обавијештени су да остану код куће док компанија не ријеши проблем. ЈЛР је у одговору на напад искључио ИТ системе како би спријечио додатну штету, што је изазвало велике поремећаје у производњи.

Компанија тврди да ради 24 сата дневно како би систем поновно покренула на сигуран начин, уз помоћ стручњака за сајбер сигурност и надлежних институција. Тренутно нису изнијели процјену када би производња могла у потпуности бити обновљена.

Према информацијама, нормално ЈЛР производи око 1.000 аутомобила дневно, а заустављање производње значајно утиче и на добављаче, од којих су неки обавијестили своје раднике да не долазе на посао. Због напада, и продајни центри нису могли регистрирати нове аутомобиле, а сервиси наручивати дијелове, иако су у међувремену успостављена привремена рјешења.

Група младих хакера која је претходно нападала британске компаније, укључујући M&S, преузела је одговорност за напад. Напад се, како се наводи, догодио у периоду када је обично појачана потражња за новим возилима. Стручњаци за сигурност сумњају да су хакери добили приступ осјетљивим информацијама и покушали изнудити новац од компаније.

ЈЛР је потврдио да је свјестан тврдњи и да проводи истрагу.

Подијели:

Таг:

Land Rover Defender

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

07

49

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

07

37

Српска богатија за 33 бебе

07

37

Умро добитник Оскара Стјуарт Крег

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner