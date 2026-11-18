Аутор:АТВ редакција
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Квар аутомобила у иностранству може претворити путовање у озбиљну стресну ситуацију, нарочито ако возило није више могуће возити.
За многе возаче који путују или раде ван граница домовине превоз поквареног четвороточкаша на приколици или помоћу вучне службе намеће се као једино рјешење, али царинска правила захтијевају строго поштовање прописа како би се избјегли проблеми на граници.
Према службеним подацима Царинске управе Републике Хрватске, аутомобил регистрован у Босни и Херцеговини који је привремено ушао у Европску унију, а затим се покварио или оштетио, може се вратити у БиХ утоварен на друго пријевозно средство.
Хрватска царина је појаснила да се возило са важећим регистарским ознакама и документацијом из треће земље може поново извести уз усмену царинску пријаву и пуномоћ власника када га превози друга особа. То значи да власници из БиХ не морају пролазити кроз сложен поступак редовног извоза који прати уобичајену продају возила.
Ипак, неопходно је пажљиво припремити документацију како би се доказао идентитет возила и његов претходни статус. У пракси су кључни саобраћајна дозвола, лични документи и овлаштење власника.
Ако превоз обавља професионална вучна служба, пожељно је посједовати налог за пријевоз или други доказ о преузимању. Рачуни за поправку, потврде сервиса, полицијски записници или документација осигурања такође могу помоћи у оправдавању разлога због којег се возило транспортује на приколици.
Ситуација је сасвим другачија када грађанин у иностранству купи покварен аутомобил и жели га превести у Босну и Херцеговину. У том случају ријеч је о класичном увозу, па је обавезно имати вјеродостојан доказ о куповини попут рачуна или уговора.
Управа за индиректно опорезивање БиХ подсјећа да се таква возила пријављују на граничном прелазу, након чега слиједи царињење и провјера техничких услова, укључујући и законску обавезу хомологације. За тешко хаварисана возила која су намијењена за дијелове примјењују се и посебни прописи о прекограничном кретању отпада.
Поред царинских прописа, кључно је водити рачуна о техничкој исправности приколице и самог вучног возила. Приколица мора бити регистрована и осигурана, а возач мора посједовати одговарајућу возачку категорију.
Аутомобил који се превози мора бити правилно причвршћен и осигуран од помјерања, како би се у потпуности гарантовала сигурност у саобраћају. За одјављена возила без таблица не примјењују се поједностављени поступци, већ се царински статус утврђује на основу доказа о власништву и конкретних околности на терену, преноси ГПМаљевац.
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