Свако је то бар једном доживио. Устанете за посао, а напољу је ледено. Послије брзог доручка и облачења сједнете у аутомобил и, гле чуда, не видите баш ништа.

Предње стакло је потпуно залеђено. На срећу, постоји трик који вам помаже да брже одледите шофершајбну и поново видите пут пред собом.

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Како да одледите шофершајбну једним покретом руке

Савјет се своди на спуштене визире: „Ако вам је шофершајбна прекривена мразом, обавезно спустите визире да зауставе проток ваздуха. То убрзава одмагљивање стакла. Дакле, ако имате слој леда или се стакло замрзне, спустите ово. Иначе ћете само осјећати како ваздух директно удара према горе ка вама.

Када спустите визир, створите баријеру и стакло се много брже одледи.“

Савјети аутомеханичара за залеђено предње стакло

Најприје провјерите да ли су брисачи искључени. Ако крену док су залијепљени за залеђено стакло, пластика може да пукне.

Затим покрените мотор и укључите топао ваздух и гријаче стакала како би се прозори одледили.

Клима такође помаже, јер извлачи влагу из ваздуха и спречава замагљивање.

Послије тога скините снијег и провјерите да ли су свјетла чиста и исправна.

На крају састружите лед са спољне стране стакла стругачем, уз спреј за одлеђивање ако затреба.

„Ако је лед дебљи, немојте журити нити покушавати да га скинете на силу. Сачекајте да гријање мало отпусти лед, па га пажљиво уклоните стругачем. Тако ћете избјећи оштећења и брже припремити аутомобил за вожњу.“

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Мајстори истичу да никако не треба кретати прије него што сва стакла буду потпуно чиста.

Зашто топла вода на шофершајбни може да направи штету

Топла вода је забрањена, па чак и млака, додају они.

„Стакло се брзо шири када га додирне врућа или чак топла вода. Али исто тако се брзо скупља кад се поново охлади на ниској температури. То напрезање може да доведе до пуцања стакла, чак и ако користите млаку воду нарочито ако већ постоје мале напрслине или оштећења.“

(Крстарица)