Ајфон 17 долази са минимално 256 GB prostora

Епл је током свог “Awe dropping” догађаја представио велики број новитета, укључујући и четири модела из Ајфон 17 серије. Оно што је занимљиво, јесте да сви нови Ајфони дијеле једну карактеристику коју сте можда пропустили током презентације сви имају почетних 256 GB простора за складиштење података.

По први пут у посљедње четири године, Епл је повећао основни капацитет складишта за комплетну Ајфон линију. Од Ајфон 13 модела, Еплови телефони су имали почетних 128 GB складишног простора. Сада Ајфон 17, 17 Про и Ајфон Ер имају дупло више складишта.

iPhone 17

Иако 128 GB може звучати као пристојан капацитет за интерну меморију, већ неко вријеме није имала смисла као основна количина складишта, посебно за телефоне Про нивоа, који имају много моћније камере. Епл, изгледа, то већ неко вријеме схвата: посљедње двије године (од када је лансирана линија Ајфон 15), Про Макс верзије су почињале са 256 GB.

За оне који то могу да приуште, плаћање надоградње складишта се и даље исплати. Додатних 200 долара за 512 GB или 400 долара више за 1 TB на Про серији (која сада достиже максимум од 1.999 долара за 2 TB модел) “пробушиће” ваш новчаник, али многи су спремни на то јер им је потребно више простора за складиштење података.

Они који се задржавају на основним верзијама сигурно ће бити пресрећни што са 128 GB прелазе на 256 GB простора, што је значајан пораст, преноси Б92.