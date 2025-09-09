Да ли смо потцијенили моћ соларних бакљи?

09.09.2025
07:15
Коментари:0
Моћне ерупције материјала током соларних бакљи могле би бити много топлије него што су научници раније мислили. Нова математичка анализа сугерише да је механизам који покреће ове феномене далеко ефикаснији у загријавању јона, односно наелектрисаних честица, него електрона, пише Science Alert.
Ово откриће би могло да значи да смо потцењивали Сунце, с обзиром на то да су температуре бакљи до сада процјењиване на основу загријавања електрона. Најновији прорачуни показују да јони у соларним бакљама могу достићи невјероватних 60 милиона Келвина, што је еквивалентно 60 милиона степени Целзијуса.
"Соларна физика је историјски претпостављала да јони и електрони морају имати исту температуру“, објашњава астрофизичар Александар Расел са Универзитета Сент Ендруз у Уједињеном Краљевству.
"Међутим, понављањем прорачуна са савременим подацима, открили смо да разлике у температури јона и електрона могу трајати и до десетина минута у важним дијеловима соларних бакљи, отварајући пут да први пут размотримо супер-вруће јоне.“
Соларне бакље су снажне манифестације соларне активности. Пошто се Сунчев екватор ротира брже од полова, линије магнетног поља се испреплићу, пуцају и поново спајају, ослобађајући огромне количине енергије. Ова ослобођена енергија загријева избачени материјал и Сунчеву атмосферу на више од 10 милиона степени Целзијуса - знатно топлије од температуре Сунчеве површине од око 5.500 °C.
Поред тога, соларне бакље ослобађају снажне изливе X-зрака и гама зрака. Иако ови енергетски облици свјетлости не могу да продру кроз Земљину атмосферу, могу да поремете комуникационе системе, ометају сателите и представљају опасност за астронауте у ниској Земљиној орбити. Зато научници покушавају да детаљније разумију ове феномене.
Плазма соларне бакље састоји се од електрона и јона, и раније се сматрало да се обе врсте честица загријавања на исти начин. Али, Расел и његове колеге, подстакнути другим скорашњим радом, схватили су да би ова претпоставка могла бити нетачна.
„Били смо узбуђени због недавних открића да процес који се зове магнетна реконекција загријава јоне 6,5 пута више од електрона“, каже он. „Чини се да је ово универзални закон и потврђен је у свемиру близу Земље, соларном ветру и компјутерским симулацијама. Међутим, нико раније није повезао рад у овим областима са соларним бакљама.“
Примјењујући ово знање на соларне бакље, истраживачи су открили да јони у ерупцијама могу достићи температуре и до 60 милиона степени Целзијуса. Ово откриће би могло да објасни неке раније необјашњене карактеристике спектра соларних бакљи које су деценијама збуњивале научнике. Иако су тренутно у питању теоријски прорачуни, научници сада могу да осмисле експерименте и посматрања како би потврдили ово откриће. Анализа је објављена у часопису „The Astrophysical Journal Letters“.
(Индекс)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму