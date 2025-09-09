Logo
Large banner

Да ли смо потцијенили моћ соларних бакљи?

09.09.2025

07:15

Коментари:

0
Sunce Nebo Suncev sistem
Фото: Pexels/Bruno Scramgnon

Моћне ерупције материјала током соларних бакљи могле би бити много топлије него што су научници раније мислили. Нова математичка анализа сугерише да је механизам који покреће ове феномене далеко ефикаснији у загријавању јона, односно наелектрисаних честица, него електрона, пише Science Alert.

Ово откриће би могло да значи да смо потцењивали Сунце, с обзиром на то да су температуре бакљи до сада процјењиване на основу загријавања електрона. Најновији прорачуни показују да јони у соларним бакљама могу достићи невјероватних 60 милиона Келвина, што је еквивалентно 60 милиона степени Целзијуса.

Погрешна претпоставка

"Соларна физика је историјски претпостављала да јони и електрони морају имати исту температуру“, објашњава астрофизичар Александар Расел са Универзитета Сент Ендруз у Уједињеном Краљевству.

"Међутим, понављањем прорачуна са савременим подацима, открили смо да разлике у температури јона и електрона могу трајати и до десетина минута у важним дијеловима соларних бакљи, отварајући пут да први пут размотримо супер-вруће јоне.“

Како настају соларне бакље?

Соларне бакље су снажне манифестације соларне активности. Пошто се Сунчев екватор ротира брже од полова, линије магнетног поља се испреплићу, пуцају и поново спајају, ослобађајући огромне количине енергије. Ова ослобођена енергија загријева избачени материјал и Сунчеву атмосферу на више од 10 милиона степени Целзијуса - знатно топлије од температуре Сунчеве површине од око 5.500 °C.

Поред тога, соларне бакље ослобађају снажне изливе X-зрака и гама зрака. Иако ови енергетски облици свјетлости не могу да продру кроз Земљину атмосферу, могу да поремете комуникационе системе, ометају сателите и представљају опасност за астронауте у ниској Земљиној орбити. Зато научници покушавају да детаљније разумију ове феномене.

Нови поглед на загријавање

Плазма соларне бакље састоји се од електрона и јона, и раније се сматрало да се обе врсте честица загријавања на исти начин. Али, Расел и његове колеге, подстакнути другим скорашњим радом, схватили су да би ова претпоставка могла бити нетачна.

„Били смо узбуђени због недавних открића да процес који се зове магнетна реконекција загријава јоне 6,5 пута више од електрона“, каже он. „Чини се да је ово универзални закон и потврђен је у свемиру близу Земље, соларном ветру и компјутерским симулацијама. Међутим, нико раније није повезао рад у овим областима са соларним бакљама.“

Примјењујући ово знање на соларне бакље, истраживачи су открили да јони у ерупцијама могу достићи температуре и до 60 милиона степени Целзијуса. Ово откриће би могло да објасни неке раније необјашњене карактеристике спектра соларних бакљи које су деценијама збуњивале научнике. Иако су тренутно у питању теоријски прорачуни, научници сада могу да осмисле експерименте и посматрања како би потврдили ово откриће. Анализа је објављена у часопису „The Astrophysical Journal Letters“.

(Индекс)

Подијели:

Тагови:

Сунце

сунчеве бакље

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

07

49

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

07

37

Српска богатија за 33 бебе

07

37

Умро добитник Оскара Стјуарт Крег

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner