Logo
Large banner

Гради се "црна кутија за човјечанство"

Извор:

Блиц

11.09.2025

23:00

Коментари:

0
Гради се "црна кутија за човјечанство"
Фото: Printscreen/Youtube/CV News

Истраживачи у Аустралији раде на некој врсти црне кутије за човјечанство.

Њихов циљ је да када наша цивилизација једног дана престане да постоји, челични монолит у Тасманији буде свједок наше историје и нашег краја – за оне који дођу послије нас.

Назив пројекта: „Земљина црна кутија“. Слично снимачу лета у авиону, намијењен је за чување свих важних података. Само што овај уређај за складиштење података није мала кутија, већ масивни монолит дуг десет метара, направљен од челика дебљине 7,5 центиметара и постављен на гранитном темељу.

Смјештена на добро обезбијеђеној локацији

“Земљина црна кутија” налазиће се у удаљеном региону у западној Тасманији, на политички стабилној и геолошки безбједној локацији.

Пројекат је замисао Универзитета Тасманије, креативне агенције Клеменгер ББДО и умјетничког колектива "The Glue Society".

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

Монолит се напаја соларном енергијом и дизајниран је да траје вијековима или чак и дуже без одржавања.

Биљежиће све активности на Земљи

Унутра: системи за складиштење који континуирано биљеже податке о животној средини и друштву – концентрације угљен-диоксида, температуре мора и ваздуха, закисељавање океана, потрошњу енергије, политичке одлуке, вијести, објаве на друштвеним мрежама. Све што би могло да објасни како је човјечанство живјело и зашто је на крају пропало.

"Желимо да овај уређај буде ту за потомство ако једног дана дође до катастрофалног колапса", рекли су творци аустралијским медијима.

Климатске промјене довеле до забринутости за опстанак човечанства

ruza smrt in memoriam

Друштво

Преминуо Миле Новаковић

Идеја је настала из хитне ситуације због климатске кризе.

"Ако не делујемо сада, све што радимо јесте да документујемо сопствени крај", каже се у видеу пројекта.

Тест снимања је већ у току, а подаци се шифрују и праве резервне копије више пута.

Планирано је да „црна кутија“ буде у потпуности оперативна најкасније до 2026. године, преноси Блиц.

А онда ће снимати све – све до нашег посљедњег даха као врсте, што се, надамо се, налази у далекој будућности.

Арктички трезор чува сјеме из цијелог свијета

Још један узбудљив пројекат: Свалбардски глобални трезор сјемена на Шпицбергену (Норвешка) чува милионе узорака сјемена из цијелог свијета – дубоко у арктичком пермафросту. Отворен 2008. године, трезор је дизајниран да заштити разноликост наших усјева за будуће генерације, чак и у случају глобалних катастрофа.

У коморама избушеним до 130 метара дубоко у стијену, сјеме се чува на минус 18 степени Целзијуса, заштићено од земљотреса, поплава и нуклеарних удара.

Svetislav Pesic-02092025

Кошарка

Мута Николић брутално распалио по Пешићу: Да ли сте нормални

Њиме управљају Норвешка, Организација Уједињених нација за храну и пољопривреду (ФАО) и Фонд за усјеве.

Трезор може да прими до 4,5 милиона различитих биљних сорти.

Подијели:

Таг:

naučnici

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

Свијет

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

4 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

4 ч

0
На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Здравље

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

4 ч

0
Маргот Роби привукла пажњу на премијери новог филма

Сцена

Маргот Роби привукла пажњу на премијери новог филма

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner