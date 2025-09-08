Гугл појаснио нове услове коришћења услуге Gemini AI

08.09.2025
15:24
Коментари:0
Корисници су имали потешкоћа у разумијевању ''Google Gemini AI'', посебно када је ријеч о ограничењима и плаћању услуге, али је Гугл недавно појаснио своје услове коришћења.
Компанија је ажурирала чланак у свом Центру за помоћ у којем се детаљно описују ограничења и надоградње Gemini апликација за претплатнике Google AI.
Нестали су бескорисни описи попут ''ограничен приступ'' или нејасне изјаве попут ''понекад ћемо можда морати да ограничимо број упита и разговора које можете имати или колико можете користити неке функције у одређеном временском оквиру''.
Свијет
Си на самиту БРИКС-а позвао на очување мултилатералног трговинског система
Сада је јасно наведено да су корисници ограничени на пет упита дневно за Gemini 2.5 Pro на бесплатном налогу, 100 упита са AI Pro планом или 500 упита са AI Ultra претплатом.
БиХ
Радановић: Свакодневни напади на Србе у ФБиХ
Бесплатни налози су такође ограничени на пет извјештаја ''Дубоко истраживање'' и 100 генерисаних слика дневно. Ако вам је потребно да направите више од 100 слика генерисаних помоћу вјештачке интелигенције дневно, једина опција коју имате је да надоградите на Про или Ултра налог, што ће вам омогућити да генеришете до хиљаду слика, преноси Аваз.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму