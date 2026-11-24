Аутор:АТВ редакција
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Нова патентна пријава компаније Гугл описује систем вјештачке интелигенције под називом „Мој канал“, који би креирао потпуно персонализоване емисије и филмове према интересовањима корисника.
Систем би могао да користи фотографије и глас гледалаца, омогућавајући им да постану главни ликови у генеративном видео-садржају, уз могућност убацивања персонализованих реклама.
Према документима под називом „Creating a Channel of Video Experiences Tailored to a User“, Гугл разматра концепт који превазилази класичне препоруке постојећег садржаја. Умјесто тога, АИ би анализирао историју гледања, интересовања и демографске податке корисника како би генерисао потпуно нов програм прилагођен сваком гледаоцу појединачно.
Најзанимљивији дио концепта односи се на могућност да гледалац постане главни протагониста видео-садржаја. Коришћењем фотографија корисника креирао би се његов дигитални аватар, док би технологија за синтезу гласа омогућила да лик говори гласом стварне особе у различитим жанровима – од комедија и љубавних драма до научне фантастике и акционих филмова.
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У патентној документацији описан је и пример љубитеља крикета којем би АИ могао да генерише видео са Свјетског првенства, гдје се његов дигитални лик налази на трибинама или комуницира са омиљеним спортистом. Систем је замишљен да функционише и аутоматски, генерисањем новог садржаја у одређеним временским интервалима без појединачних захтјева корисника.
Поред забавног садржаја, патент описује и систем за интеграцију огласа путем компоненте назване „адвертајзинг стичер“ (advertising stitcher). Ова технологија омогућила би уклапање реклама директно у АИ-генерисани видео-садржај према интересовањима конкретног гледаоца.
Ипак, овакав приступ отвара и значајна питања везана за приватност, заштиту личних података и границе персонализације дигиталних садржаја.
Компанија је патентну пријаву поднијела 13. маја 2025. године, а Амерички завод за патенте и жигове (USPTO) објавио ју је 19. новембра 2026. године под ознаком US 2026/0370899 A1.
Према извјештајима који се позивају на сервис Patentlyze, патентни испитивач је одбио ову пријаву, што овај концепт додатно удаљава од комерцијалне примјене. Гугл није објавио планове за лансирање платформе „Мој канал“, али патент указује на правац у којем се развијају технолошки концепти будућности телевизије, преноси Курир.
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