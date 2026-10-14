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Хаос у лабораторији: АИ агенти лажирали убиство

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14.10.2026 14:54

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Вјештачка интелигенција , позната и као AI , представља област рачунарских наука која се бави развојем система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију. То укључује учење, закључивање, препознавање говора и визуелних садржаја, превођење језика и рјешавање проблема.
Фото: Pixabay/BrianPenny

Антхропик не може поуздано да контролише своје АИ агенте па је морао да прибјегне другим мјерама заштите.

Компанија Антхропик саопштила је да су њени модели искоришћавали веб-сајтове на интернету, укључујући и неке које воде америчке владине агенције, те да ће искључити приступ интернету уживо за све своје интерне процене док ова водећа АИ лабораторија не буде сигурна да може да надзире и контролише своје АИ агенте.

Инциденти су укључивали АИ агенте којима је дат задатак да реше проблеме тражећи ресурсе на интернету. Током тог процеса, агенти су искористили софтверске пропусте, приступали базама података без плаћања накнада, користили сервисе за скраћивање УРЛ адреса како би прошверцовали информације мимо ограничења, па чак и поднели лажну дојаву о убиству полицији у Филаделфији.

Антхропик је навео да је ове нове проблеме открио током ревизије активности својих модела која је започета у јулу, што указује на то да лабораторија није била свјесна понашања свог софтвера у реалном времену.

Значајно је то што је компанија признала да тренинг усклађивања још увијек није довољан за вјештине као што су претрага и коришћење рачунара, које су кључне за њихову тврдњу да ће АИ агенте користити сваки стручњак који се ослања на дигиталне алате.

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Понашања која је Антхропик објелоданио слична су инцидентима у којима су учествовали агенти компаније ОпенАИ, који су сарађивали како би провалили у различите веб-сајтове у потрази за информацијама, укључујући и неке које води аустралијска влада.

Антхропик је и раније открио да су његови модели проваљивали у спољне системе. Ова водећа лабораторија навела је да данашња открића сматра "знатно мање озбиљним са становишта усклађивања и безбједности" у поређењу са онима које је објавила раније.

Међутим, лабораторија је ипак саопштила да је "искључила приступ живом интернету" за "све интерне процјене" док не буде сигурна да може да надзире и контролише своје агенте.

Није сасвим јасно шта то тачно значи. Сидни Фон Аркс, оснивачица организације за безбједност вјештачке интелигенције Нигхтингале, изјавила је да би развијање модела у дата центру који је одсечен од отвореног интернета било веома изазовно за истраживаче и да би успорило напредак модела, којима погодује приступ интернету.

"У неком тренутку морате да их ускладите", рекла је Фон Аркс. "Ако се АИ модели пусте у употребу, а никада немају приступ интернету, то онда није нарочито користан алат".

Антхропик је саопштио да је овакво понашање резултат недостатака у окружењима за тренинг, због чега су модели вјеровали да ће бити награђени за проналажење рупа у систему или заобилажење ограничења – што је понашање познато као "реворд хекинг".

Компанија је навела да ће престати да спроводи неке од својих процјена или да ће их пребацити у офлајн режим, као и да је направила алате за детекцију и блокирање оваквог понашања. Антхропик је такође навео да ће преместити своје интерне АИ агенте на "централно управљану инфраструктуру са јаком изолацијом" и да почиње чешће да користи безбедносне класификаторе за надзор тих агената, преноси Б92.

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Тагови :

Убиство

Аустралија

Вјештачка интелигенција

наука

технологија

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